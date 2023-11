Semana começa com 179 vagas de emprego nas agências do trabalhador

Entre os destaques do dia estão as chances para os cargos de consultor de vendas e vendedor com salário de R$ 2,6 mil

A última semana de novembro se inicia nas agências do trabalhador do Distrito Federal com 179 vagas de emprego para quem busca colocação no mercado. Os candidatos devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 unidades agências do trabalhador, das 8h às 17h, para fazer o cadastro. O sistema faz o cruzamento dos dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Entre os destaques da lista de vagas desta segunda-feira (27) estão as chances para consultor de vendas (3) e vendedor interno (3), ambas em Taguatinga, que têm a melhor remuneração do dia. O salário é de R$ 2,6 mil mais benefícios. Para concorrer, basta ter o ensino médio completo. Não há exigência de experiência na área.

Também não é necessário ter atuado como repositor de mercadorias para concorrer a uma das sete vagas disponíveis para o ofício na Asa Sul. Específico para pessoas com deficiência (PcDs), o cargo tem remuneração de R$ 1.443 mais benefícios. A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet).

Com informações da Agência Brasília