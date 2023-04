Semana começa com 163 vagas de emprego

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h

Nesta segunda-feira (10), as agências do trabalhador ofertam 163 vagas em diversas áreas do mercado. Destas oportunidades, 45 são para açougueiro, sendo 20 em Planaltina, 20 em Taguatinga Centro e cinco em Santa Maria. Os salários variam de R$ 1.507 a R$ 1.800.

No Plano Piloto também há oportunidades de emprego, sendo 35 no total. São dez vagas para armador de ferros, com salário de R$ 2.107; cinco para expedidor de mercadorias, com a mesma remuneração da vaga anteriormente citada; uma vaga para gerente geral de vendas, para receber R$ 3 mil; uma vaga para operador de guindaste móvel, com salário de R$ 3.500; uma para atendente de lanchonete, para receber R$ 1.406,16; uma para cozinheiro geral, com o mesmo salário da anterior.

Há ainda, na região, duas chances para empregado doméstico nos serviços gerais, sendo uma delas destinada a pessoa com deficiência (PcD), com remuneração de cerca de R$ 1.500; uma para supervisor de vendas comercial, também R$ 1.500; três de vendedor pracista, com proventos de R$ 1.400; e dez vagas para ajudante de obras, com remuneração de R$ 1.400.

Ainda na área de obras, o Guará oferece dez vagas para pedreiro de fachada, com salário de R$ 2.103,20, e há cinco lugares abertos para operador de empilhadeira com ordenado de R$ 1.600.

Em Sobradinho, há dez vagas para desossador, que oferecem pagamento de R$ 2.300; quatro de pedreiro, com salário de R$ 2.103,20; além de dez oportunidades como servente de obras, com remuneração de R$ 1.375.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não queira nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).