Sem carnaval de rua, brasilienses aproveitam o feriado se vacinando contra a covid-19

Os postos de vacinação da UBS 1 da Asa Sul e o da Rodoviária do Plano Piloto ficaram abertos nesta segunda-feira (25)

Por: Gabriel de Sousa

Com o cancelamento das tradicionais festas de rua do carnaval brasiliense devido a pandemia de covid-19, os moradores do Distrito Federal tiveram que achar outra opção para aproveitar os dias de feriado. Alguns moradores decidiram ir até os postos de vacinação, para se imunizarem contra a doença que impediu que as comemorações tradicionais fossem realizadas na capital.

Nesta segunda-feira de Carnaval, dois postos ficaram disponíveis para o atendimento da população. A UBS 1 da Asa Sul, localizada na 612, vacinou crianças e adultos, enquanto o ponto de imunização da Rodoviária do Plano Piloto, vacinou apenas maiores de idade. Os locais operaram das 7h até às 17h .

O feriado deste ano começou em um cenário onde 90% da população vacinável do DF recebeu a primeira dose, 80% a segunda ou a dose única, e 33% a dose de reforço. No Carnaval de 2021, a realidade era outra: apenas 3% dos brasilienses estavam parcialmente imunizados contra a doença.

Os postos de vacinação não funcionaram neste último domingo, e também não funcionarão nesta terça-feira (1º). Na quarta-feira de Cinzas, o serviço será disponibilizado nas UBS’s do DF e na Rodoviária a partir das 14 horas.

Vacinas para reviver o Carnaval

Nos carnavais passados, a estudante de arquitetura, Luísa Bonfim, 23, adotava o costume de ir da sua casa no Guará até o Plano Piloto para aproveitar os bloquinhos de rua da capital. No feriado deste ano, sem a possibilidade de curtir nas ruas graças ao avanço do coronavírus, a jovem decidiu aproveitar o seu dia de folga para receber a dose de reforço na UBS 1 da Asa Sul.

“Claro que a gente sente saudade de ir para o Plano com uma latinha na mão e com glitter no corpo. Mas já que eu não posso fazer isso esse ano, decidi ir me vacinar para que ano que vem a gente possa voltar para a nossa normalidade”, comenta a estudante.

A jovem diz não ter sido atendida rapidamente no posto de vacinação, não tendo enfrentado grandes filas na hora de receber a sua dose de reforço. Luísa observa que apesar da facilidade de se vacinar, gostaria de ver outras pessoas na rua durante o feriado.

Para poder voltar aos bloquinhos em 2023, a estudante de arquitetura aposta na imunização da população como o ponto-chave do futuro renascimento do Carnaval brasiliense, com foliões, trios elétricos e fantasias espalhadas pelo DF.

“Seria muito bom ver os jovens nas ruas se divertindo, sem se preocupar com essa doença. O coronavírus tirou a alegria de muita gente, e a gente sente falta de ver o povo de Brasília saindo alegre pelas ruas”, conclui a estudante.

Ibaneis comemora avanço da vacinação

Nas redes sociais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) comemorou o avanço da vacinação contra a covid na capital: “Já estamos chegando a 80% da população vacinada. […] Nosso trabalho não para. Nas regiões mais carentes, por exemplo, estamos enviando equipes para vacinar as pessoas que não tiveram como ir aos postos de saúde”.

O mandatário ainda mostrou incômodo com relação ao pedido de esclarecimentos do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, sobre a imunização infantil nas escolas, chamada de “vacinação experimental” por alguns, e se defendeu: “Informação falsa se combate com a verdade. […] Nenhum ato do GDF foi questionado, nem na ação impetrada, quanto mais na decisão do Ministro”, escreveu Ibaneis.