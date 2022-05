Selecionados 2,5 mil novos alunos para o RenovaDF

Para participar do programa é preciso ser brasileiro nato, ser maior de 18 anos, comprovar situação de desemprego e residir no DF

Os 2,5 mil selecionados para participar do sexto ciclo do RenovaDF estão convocados a comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, até a próxima quinta-feira (2/6), das 8h às 17h, para efetivação da matrícula.

Confira aqui a lista dos convocados e os endereços das agências do trabalhador. Os convocados deverão apresentar a documentação solicitada no edital de chamamento público.

“Muitas pessoas entendem o RenovaDF pelos equipamentos públicos recuperados, mas a qualificação profissional é o grande legado, pois ela é a melhor ferramenta para as pessoas que buscam aperfeiçoamento e inserção no mercado de trabalho. Além dessa capacitação, o programa tem dado dignidade às pessoas mais vulneráveis, gerando emprego e renda, transformando vidas e mudando histórias”, diz o secretário de Trabalho, Thales Mendes.

Para participar do programa é preciso ser brasileiro nato, ser maior de 18 anos, comprovar situação de desemprego e residir no Distrito Federal. Os selecionados que comprovem estar aptos a ingressar no programa recebem bolsa de um salário mínimo, auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais e, ao final do curso, certificado autenticado pela entidade qualificadora e pela Secretaria de Trabalho.

O curso terá duração de 240 horas, com carga horária mínima de 80 horas mensais, distribuídas em 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. As atividades serão desenvolvidas nas regiões administrativas do Distrito Federal. Equipamentos públicos – como quadras poliesportivas, praças, parquinhos infantis, parques, pontos de encontro comunitário, jardins e campos de futebol sintético – são utilizados para aulas práticas, de interação e qualificação.

Dirigido às áreas de construção civil e jardinagem, os cursos são ministrados pelo Senai e integrados às atividades de conservação do patrimônio público do DF. Em 2021, o programa formou 4,3 mil novos profissionais e mais de 3,5 mil estão em fase de conclusão de curso.

O objetivo é proporcionar novas habilidades ao trabalhador, de forma a torná-lo apto a atender as exigências do mercado de trabalho, bem como a realização de higienização e limpeza, manutenção e recuperação dos equipamentos públicos no âmbito do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília