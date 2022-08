Sejus realiza a 1ª edição do Festival de Cultura e Lazer do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal

O festival, que visa promover o acesso à cultura, ocorre hoje (30) e amanhã (31), no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 Sul

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), realiza hoje (30) e nesta quarta-feira (31) de agosto o 1° Festival de Cultura e Lazer aos adolescentes e jovens do Sistema Socioeducativo, o evento será realizado no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 sul, com o eixo de esporte, Cultura e Lazer, que exerce forte influência nos aspectos psicológico, emocional e socia dos socioeducandos.

A inserção sistemática e efetiva de atividades relacionadas à cultura e lazer na rotina das medidas socioeducativas alimenta a construção de resultados positivos frente ao processo integral de reinserção dos adolescentes na sociedade. Por meio do trabalho direcionado no eixo em questão pode-se desenvolver a criatividade do adolescente, ampliar sua visão de realidade e de linguagem frente aos desafios cotidianos, e até mesmo uma ressignificação de sua trajetória infracional.

Para o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, o objetivo do evento é servir de instrumento de prevenção e transformação aos adolescentes. “Quando trabalhado de forma educacional e pedagógica esporte, lazer e cultura, conseguimos trazer vários benefícios e possibilidades no processo formativo e na recuperação de adolescentes em situação vulnerável.”

Durante o primeiro semestre de 2022 diversas atividades pedagógicas realizadas nas unidades socioeducativas tiveram como base o esporte, a cultura e o lazer como objetivos centrais. O resultado de alguns desses trabalhos desenvolvidos junto aos socioeducandos será apresentado durante o Festival. Ademais, o projeto pretende alcançar os servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal das mais diversas áreas de conhecimento, promovendo o diálogo e o compartilhamento entre saberes acadêmicos e populares fomentando a produção de conhecimento.

A exposição será composta por trabalhos escritos, manualidades e apresentações, que serão divididos por categorias. Os trabalhos escritos serão expostos por meio de música, poesia, desenhos e pinturas livres; as manualidades por meio de trabalhos manuais confeccionados com materiais diversos e as apresentações por meio de peça teatral e musical. A seleção e curadoria dos trabalhos manuais foi realizada pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e serão expostos no festival.

O Festival visa promover o acesso à cultura, necessidade de ampliação da oferta de atividades diversificadas, com capacidade de atender expectativas de diferentes grupos, sendo uma excelente estratégia e forma de aproveitar a oportunidade para transmissão da cultura de paz, possibilitando discussões que fomentam o caráter essencial das práticas de cultura e lazer no atendimento socioeducativo.