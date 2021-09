Sejus promove atividades educativas com adolescentes no DF

O objetivo das atividades é conscientizar os socioeducandos sobre os cuidados com a saúde mental e com o meio ambiente

Nesta quarta-feira (22), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Serjus) promoveu atividades culturais e ambientais nas Unidades de Internação de Santa Maria e São Sebastião do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. O objetivo das atividades é conscientizar os socioeducandos sobre os cuidados com a saúde mental e com o meio ambiente.

“É como um efeito dominó, a gente estimula os hábitos saudáveis nos socioeducandos para que eles tenham mais qualidade de vida e voltem ao convívio social com mais saúde e bem-estar. Por isso, valorizamos a política de ressocialização no Distrito Federal”, afirma a secretária Marcela Passamani.

Na Unidade de Internação de Santa Maria, os adolescentes participaram da XXV Edição do “Sarau Dá a Voz”, onde tiveram a oportunidade de se expressar por meio de letras musicais, poemas e danças. Em São Sebastião, tiveram a oportunidade de plantar 10 mudas de árvores nativas do Cerrado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

As atividades em São Sebastião foram finalizada com lanches, produzidos pelos próprios jovens, alunos do curso de pizzaiolo e servido suco de frutas típicas do cerrado.