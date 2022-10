Sejus prepara programação especial do mês das crianças neste sábado (15)

A ideia é integrar a comunidade local, fortalecer os vínculos familiares e o sentimento de pertencimento ao equipamento público

A Secretaria de Justiça e Cidadania, preparou uma programação especial, em alusão ao mês das crianças,na pracinha da cultura da Ceilândia, localizado na QNR 02, das 14h às 18h , em parceria com a SSP-DF, CAESB, CBMDF, DETRAN – DF e PMDF.

O evento infantil ocorre por meio da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (Subdhir) e vai contar com brincadeiras, pipoca, algodão doce, pintura de rosto, apresentações musicais, oficina de perna de pau, distribuição de brinquedos e muito mais.

Voluntários, colaboradores, órgãos e entidades públicas e privadas se reunirão para oferecer às crianças da comunidade um dia especial com muitas atividades divertidas.

A ideia é integrar a comunidade local, fortalecer os vínculos familiares e o sentimento de pertencimento ao equipamento público.

Confira a programação:

14:00 – Abertura do evento, recepção das famílias com música e distribuição de balões às crianças;

14:30 – Apresentação da guarda mirim (10min);

14:40 – Apresentação de Karatê (10 min);

14:50 – Fala de autoridades e distribuição de 300 brinquedos às crianças da comunidade.

15:20 – Brincadeira: Corrida com os pés amarrados (20min);

16:00 – Apresentação de dança (10 min); Brincadeira: Estátua com música (20 min);

16:30 – Apresentação de capoeira (15 min); Brincadeira: Complete o nível (20 min);

17:10 – Brincadeira: Corrida do ovo (10 min);

17:20 – Apresentação de teatro (15 min); Brincadeira: Passar a bola (10 min);

17:40 – Agradecimentos e encerramento do evento.