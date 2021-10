Sejus: o que abre e o que fecha nos dias 11 e 12 de outubro

Já no feriado do dia 12, todas as unidades do Procon estarão fechadas

Alguns equipamentos públicos da Sejus vão operar em regime de plantão. Confira:

Na Hora

O serviço de atendimento do Na Hora estará suspenso em todas as unidades no dia 11, em razão de ponto facultativo. O mesmo ocorre no feriado, incluindo a unidade de perícia médica e as localizadas em órgãos federais.

Conselhos Tutelares

Os Conselheiros Tutelares atenderão somente as demandas urgentes, registradas pela Cisdeca, por meio dos telefones 125 (número gratuito) ou (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Procon

A sede do Procon, no Venâncio Shopping, prestará atendimento ao público no ponto facultativo, segunda-feira (11), normalmente. Já no feriado do dia 12, todas as unidades do órgão estarão fechadas.

Pró-Vítima

O Pró-Vítima – programa da Sejus de atendimento de psicologia e de assistência social, voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional –funcionará em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0622.