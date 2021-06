SEJUS lança o Programa Acolhe DF

O objetivo é atuar junto as comunidades terapêuticas no atendimento as pessoas que enfrentam problemas com drogas- A meta é atender mais de 20 mil pessoas ao longo do ano

Nesta quarta-feira (2), a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), por meio da Subsecretaria de Políticas de Enfrentamento às Drogas (SUBED), lançou Programa Acolhe DF, que tem o objetivo de atuar de forma ampla no enfrentamento às drogas em três eixos principais junto as comunidades terapêuticas: Na prevenção, no Acolhimento às pessoas que usam drogas e suas famílias e na Reinserção Social. O evento aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Buriti,

Espera-se atender a um público total de 20 mil pessoas ao longo do primeiro ano do programa, tendo em vista que a SEJUS tem parceria com 12 comunidades terapêuticas que oferecem ao todo 330 vagas por mês. Em abril deste ano foi firmado um Acordo de Cooperação com a Secretaria Nacional de cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, no qual visa o acompanhamento da execução, monitoramento e fiscalização das Comunidades Terapêuticas parceiras da União, que totalizam 850 vagas por mês.

O programa Acolhe DF contará com uma equipe multiprofissional destinada a acolher pessoas que usam drogas, bem como os seus co-dependentes. Está incluso no Programa Acolhe DF, acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais, sessões individuais ou em grupo e reuniões familiares por vídeo conferência com os internos nas Comunidades Terapêuticas com os familiares para estreitar os laços. Serviços de palestras e atividades de prevenção, atendimento psicossocial para dependentes químicos e seus familiares serão oferecidos pelo Programa, além de encaminhamento do dependente químico que busca acolhimento em Comunidade Terapêutica, auxílio na reinserção social do adicto em fase final de tratamento. A SEJUS firmará parceria com empresas do Sistema S, além de instituições para proporcionar cursos profissionalizantes aos atendidos pelo Programa.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a assinatura deste termo é mais uma grande conquista não só para a SEJUS, mas principalmente para população do DF que a partir das ações de reinserção social promovidas pelo programa, poderá ser oferecido novas oportunidades às pessoas que enfrentam problemas com as drogas, mas também às suas famílias. “Na prática, vamos reforçar as ações de prevenção, principalmente nas escolas. O diálogo com as nossas crianças, adolescentes e jovens é fundamental para prevenir que eles tenham contato com qualquer substância ilícita. Esse é um trabalho que já realizamos, mas que será intensificado com o programa. Ao mesmo tempo em que atuamos para evitar que mais pessoas entrem no mundo das drogas, vamos aprimorar a política de atendimento a quem enfrenta o problema da dependência química”.

O ministro da Cidadania, João Roma, destacou as ações da Política Nacional sobre Drogas e parabenizou a iniciativa e parceria da Secretaria de Justiça. “ Com o Acordo de Cooperação Técnica que assinamos acerca de 40 dias, sinalizou o caminho que vamos seguir de forma conjunta com gestores públicos e sociedade civil para que tenhamos uma maior eficácia na luta contra as drogas”.

Conforme explicou a secretária, esta é a grande novidade: “Teremos um olhar mais atento para as famílias. A proposta é dar suporte, com uma equipe multiprofissional, às pessoas que convivem com um dependente químico, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares, tão importantes na recuperação. Também faremos o encaminhamento dos adictos para as nossas comunidades terapêuticas e estamos em busca de parcerias para oferecermos cursos de capacitação profissional aos que estiverem em tratamento”.

Para o Subsecretário de Políticas de Enfrentamento às Drogas (SUBED), Juvenal Araújo, “O programa Acolhe DF surge com a necessidade de se romper um discurso social especifico que institui normas e parâmetros ideológicos. Propõe um enfrentamento às drogas dialético, multidisciplinar, uma vez que se apresenta como um programa dinâmico, que busca o fortalecimento de vínculos familiares, que além de compor políticas e diretrizes de serviços públicos, é também uma das medidas cabíveis para o alcance de objetivos relacionados à prevenção do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, tratamento/acolhimento e reinserção socioeconômica”.

Subsecretário: Juvenal Araújo Júnior (SUBED) e Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani Foto: Jhonatan Vieira/Sejus-DF

Presente no evento, o vice-governador, Paco Brito, destacou que “o olhar humano do GDF, sempre com respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, permite que este programa possa ser estendido até os familiares dos adictos om uma atenção muito especial”.

O coordenador da comunidade terapêutica Recanto Mercê, Frei Rogério Soares, falou da amplitude do Programa. “ É um programa amplo e o mais importante é a reinserção social, que vai contemplar as pessoas quando saírem do tratamento nas comunidades para que tenham oportunidades de emprego. Eu creio que este seja o maior legado do programa, porque é uma de nossas maiores dificuldades, conseguir reinserir estas pessoas no mercado de trabalho. Quando a pessoa sai e não tem a oportunidade, a tendência é recais nas drogas e voltamos à estaca zero e com o programa fechamos este ciclo de vício na vida destas pessoas”.

Representante da Comunidade Terapêutica, Rogério Barba, destacou como é importante, ver que as necessidades e demandas da população e das comunidades serão atendidas de forma continuada, por meio de uma Política de Estado. “ É muito importante que nossas demandas sejam ouvidas, mas principalmente que sejam colocadas em prática”.

Além da população geral, o ACOLHE DF, será destinado ainda aos servidores do Governo do Distrito Federal que possuem problemas com as drogas, conforme o Decreto nº 41.747 de 28 de janeiro de 2021.

Atuação nas Escolas

Dentre os eixos de atuação do Programa Acolhe DF, existe a proposta de realizar atividades lúdicas e culturais nas escolas públicas do DF para prevenção ao uso de droga, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Comunidades Terapêuticas e moradores me situação de rua

Outra forma de atuação é trabalhar em conjunto as comunidades terapêuticas e moradores em situação de rua com abordagem individualizada, por meio do diálogo para que de forma voluntária, os usuários de drogas possam de forma espontânea, serem direcionados, através do programa, para comunidades terapêuticas.

Canais de atendimento:

ACOLHE DF

Endereço: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS

Estação Rodoferroviária de Brasília – Parque Ferroviário, Zona Industrial, Brasília -DF. CEP: 70631-900.

Telefone: (61) 2104-4216

Celular/Whatsapp: (61) 99354-1522

E-mail: [email protected]

Subsecretaria de enfrentamento às drogas

Endereço: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS

Estação Rodoferroviária de Brasília – Parque Ferroviário, Zona Industrial, Brasília -DF. CEP: 70631-900.

Telefone: (61)2104-4294

E-mail: [email protected]