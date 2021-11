Sejus inicia obras de revitalização da Unidade de Internação do Recanto das Emas

O valor do investimento é de R$ 749.423,99, referente à Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Fábio Felix

A reforma da Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE), teve início neste mês com o objetivo de melhorar a estrutura, atendimento e acolhimento dos jovens que cumprem medidas socioeducativas. “Vamos oferecer aos adolescentes e servidores um ambiente com melhores condições para o desenvolvimento das atividades socioeducativas. Por ser uma das unidades mais antigas do DF, identificamos que o espaço precisava de uma ampla reforma e que somente as manutenções rotineiras realizadas no local não eram suficientes para solucionar os problemas gerados pelo desgaste na estrutura predial”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania Marcela Passamani, que visitou o espaço nesta terça-feira (9) para verificar o andamento dos módulos.

O projeto inclui uma modificação completa dos módulos sete e oito da unidade, com pintura e a construção de piso em granilite, troca de toda a parte elétrica e hidráulica dos alojamentos, o fornecimento e instalação dos conjuntos sanitários (pia e vaso sanitário) em aço inox e o fornecimento e instalação de válvula e chuveiro em aço inox nos quartos dos alojamentos. O valor do investimento é de R$ 749.423,99, referente à Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Fábio Felix. A UNIRE tem capacidade para atender até 180 jovens entre 18 e 21 anos.