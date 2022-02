Sejus inaugura nova Unidade Móvel do Na Hora, em Samambaia

A carreta ficará estacionada em frente à Administração de Samambaia até 25 de fevereiro

A Secretaria de Justiça e Cidadania inaugurou nesta segunda-feira (21), o projeto Na Hora Mais Perto do Cidadão, uma nova Unidade Móvel do Na Hora, em Samambaia.

A carreta ficará estacionada em frente à Administração de Samambaia até 25 de fevereiro. O evento contou com a presença da secretária de Justiça de Cidadania, Marcela Passamani, e demais autoridades.

“O Na Hora disponibiliza serviços essenciais à população do DF e cada local é estrategicamente pensado. A ideia é levar a Unidade Móvel a locais de grande circulação de pessoas e de fácil acesso, levando à população do Distrito o resgate da cidadania e a inserção social”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A carreta contará com 14 pontos de atendimento; 1 ponto de autoatendimento; porta com elevador de acessibilidade PcD; banheiro e copa para uso dos servidores; uma sala de TI; gerador com autonomia de 6h; ar-condicionado em toda a unidade; além de mobiliários e equipamentos modernos, para atender à população com qualidade e eficiência.

O atendimento móvel vai realizar ações prioritárias, promovendo a desburocratização do acesso do cidadão aos serviços públicos. Dessa forma, o cidadão poderá resolver suas demandas de forma ágil e eficaz até mesmo em Regiões Administrativas que ainda não possuem unidades fixas do Na Hora.

Estarão presentes com seus serviços os parceiros: Caesb, Detran, Neoenergia, Sedes, Secretaria de Economia, Procon, Secretaria de Trabalho e INSS, além do Instituto de Identificação da Polícia Civil, que disponibilizará 40 senhas diárias para emissão de RG no ônibus de atendimento da PCDF, de 9h às 15.

Unidades fixas do Na Hora:

• Plano Piloto (Rodoviária e Perícia Médica Federal);

• Taguatinga;

• Ceilândia;

• Sobradinho;

• Gama;

• Riacho Fundo;

• Brazlândia.

Com informações da Agência Brasília