Sejus divulga lista dos selecionados para o 1º Casamento Comunitário de 2021

A Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), por meio da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SUBDHIR), divulga nesta segunda-feira, (26), a lista com o nome dos 40 casais selecionados para o primeiro Casamento Comunitário de 2021. A cerimônia ocorrerá no dia 30 de maio, no Museu da República, em horário a ser definido e divulgado posteriormente no site da SEJUS.

A Sejus recebeu 219 inscritos, porém apenas os 40 primeiros casais que atenderam os requisitos estabelecidos no edital nº 01, de 29 de março de 2021, serão contemplados.

A secretária Marcela Passamani, parabeniza os 40 casais que realizarão o tão sonhado momento do enlace matrimonial. “Eu parabenizo todos os casais que se inscreveram e fico feliz por quem foi selecionado. Tenham certeza que este momento ficará para sempre registrado na memória de todos vocês, a Secretaria de Justiça, vai realizar este casamento com todo carinho e beleza que os noivos merecem”. “Será uma celebração muito especial”, acrescenta.

O Casamento Comunitário é agora um programa de governo. De acordo com o Decreto nº 41.971/2021, publicado no dia 8 de abril, tem entre os objetivos, a defesa do direito à convivência familiar, a garantia dos direitos civis da família e a consolidação desse núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

O ensaio geral será dia 27 de maio, no Museu da República, momento dedicado ao fortalecimento de vínculos e esclarecimentos sobre todas as regras sanitárias que serão estabelecidas para segurança de todos os presentes no evento.

Veja a relação dos 40 casais habilitados para o 1º Casamento Comunitário de 2021:

Casais do casamento comunitário by Jornal de Brasília on Scribd