Seiscentas mulheres são atendidas na 8ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF

Evento realizado no Nuclão da DPDF nesta segunda-feira (4/12) ofertou diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade

Seiscentas mulheres foram atendidas na 8ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). O evento, realizado nesta segunda-feira (4/12) no Nuclão da DPDF, ofertou diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade como mamografias, exames citopatológicos, inserção de DIU, exames de DNA, atendimentos odontológicos, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem além de atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial, entre outros.

Durante as sete primeiras edições da ação realizadas ao longo deste ano, o Dia da Mulher realizou 4 mil atendimentos. A cada edição, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e culturais. A 7ª edição do evento contou com a distribuição de vouchers para a realização de exames de imagem e de sangue a mulheres acima dos 40 anos de idade. Além disso, a Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF (SEPD/DF) promoveu atendimentos variados, incluindo a assistência a fim de emitir a carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista. Na 6ª edição, o Dia da Mulher contou com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que realizou testes de papilomavírus humano (HPV) e, os casos positivos foram encaminhados no mesmo dia para o tratamento. Na 5ª edição, a novidade da ação foi o balcão de empregos ofertado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF).

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya reforça que as parcerias são colaborações estratégicas que visam não apenas atender às necessidades imediatas das mulheres em situação de vulnerabilidade, mas também promover uma mudança significativa em suas vidas, proporcionando oportunidades e recursos essenciais. “O intuito é ampliar os serviços ofertados, unindo esforços e contribuindo para a criação de soluções sustentáveis para os desafios enfrentados pelo público feminino vulnerável não apenas respondendo às necessidades imediatas, mas também trabalhando para promover uma transformação positiva e duradoura na vida das mulheres em situação de vulnerabilidade”, justificou.

Trabalhadora de serviços gerais, Renata Rodrigues da Silva, de 32 anos, chegou cedo no Dia da Mulher desta edição. Moradora de São Sebastião, ela veio em busca dos benefícios do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e de informações sobre os curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). “Vi nesta ação a oportunidade de conseguir uma cesta verde ofertada pelo governo e de pegar informações sobre qualificação profissional para meu filho, que está terminando o ensino médio e precisa se capacitar para o mercado de trabalho”, explicou.

Desempregada, Fernanda Ribeirão Bigonha, de 47 anos, esteve na 8ª edição do Dia da Mulher para realizar exames de saúde. Moradora do Jardim Botânico, ela conta que tirou o dia para aproveitar os serviços ofertados pela DPDF. “Estou sem plano de saúde e fui informada pela minha irmã que a ação seria realizada hoje. É muito importante poder contar com ações que garantem a prestação de diversos serviços para mulheres vulneráveis”, agradeceu.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento é realizado no primeiro dia útil subsequente. A ação conta com a parceria do Instituto Sabin, do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial (Senac), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Administração Regional do Plano Piloto.

