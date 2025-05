SEI será atualizado para a versão 4.1.5 nesta sexta-feira (16)

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma oficial de gestão de documentos e processos administrativos do Governo do Distrito Federal (GDF), passará por atualização nesta sexta-feira (16). A mudança levará o sistema da versão 4.1.2 para a 4.1.5, com início previsto para as 18h e duração estimada de 24 horas. Durante esse período, o sistema ficará indisponível.

A atualização tem como objetivo corrigir falhas no envio de e-mails e na visualização do andamento de processos, além de preparar o ambiente tecnológico para a implantação da versão 5.0, prevista ainda para este ano. A iniciativa também atende a um acordo firmado entre o GDF e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), órgão responsável pelo desenvolvimento do SEI.

“O SEI é cedido pelo TRF4 e, por isso, precisamos mantê-lo o mais atualizado possível. Caso algum dia precisemos de apoio técnico, nosso sistema deve estar compatível com a última versão lançada”, explica Lucirene Carneiro, responsável pela Unidade Central de Gestão do SEI-GDF.

O SEI é a principal ferramenta de trabalho das administrações regionais e permite a tramitação eletrônica de documentos e processos entre os órgãos do GDF. Para o secretário-executivo de Gestão Administrativa da Secretaria de Economia, Ângelo Roncalli, o upgrade é estratégico: “A atualização para a versão 4.1.5 será breve, mas importante. Ela corrige falhas e é um passo necessário para a futura migração à versão 5.0, que trará avanços significativos na usabilidade do sistema e na eficiência da gestão eletrônica.”

A recomendação do GDF é que os usuários do SEI se programem para a paralisação temporária e concluam as atividades essenciais antes do início da atualização.