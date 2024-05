Segurança será reforçada durante a celebração de Pentecostes

Desta sexta-feira (17) até domingo (19), Taguatinga sediará um dos maiores eventos religiosos do Distrito Federal, o Pentecostes 2024. De forma conjunta, as forças de segurança do Distrito Federal vão atuar para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito nos dias do evento na região.

A festa de Pentecostes, realizada anualmente em Taguatinga, é considerada um dos maiores eventos religiosos do Distrito Federal | Foto: Divulgação/ SSP-DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuarão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte, locais de grande impacto no trânsito. Já o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções nas vias próximas ao Taguaparque, onde a celebração será realizada.

O trânsito na BR-070 ficará sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o DER intensificará o apoio no controle do trânsito nas proximidades do local e também nas rodovias próximas, como a DF-085 e a DF-095.

“Pentecostes é uma celebração religiosa tradicional e reúne pessoas de diversas regiões do DF, não apenas de Taguatinga. Por isso, nossa equipe técnica tem se reunido há cerca de dois meses com organizadores do evento e órgãos do GDF para elaborar um protocolo de atuação tanto em relação à segurança quanto ao trânsito, que fica muito impactado nesses dias”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar. “São ações simultâneas, que estão bastante afinadas para garantir segurança aos participantes.”

No período da tarde, os policiais militares estarão no Pistão Norte (DF-001), para garantir a segurança na chegada dos fiéis. Quem estiver se dirigindo à via neste momento, chegando pela EPTG, deverá fazer o primeiro retorno, voltando ao centro de Taguatinga, enquanto motoristas que chegarem pela EPCL vão acessar a Avenida Hélio Prates, evitando o engarrafamento. A intervenção vai durar até o público deixar o local da celebração.

Nos três dias de evento, serão feitas alterações no trânsito principalmente no horário da dispersão do público – na sexta e no sábado, por volta das 22h, e no domingo, por volta das 19h. O tráfego de veículos será bloqueado na altura do Taguaparque para facilitar a saída do público.

Os tempos semafóricos das avenidas Central de Taguatinga, Hélio Prates e da via de ligação QNF/QNL serão alterados pelas equipes de engenharia de trânsito. O objetivo é favorecer a saída dos condutores do local do evento. Os agentes irão auxiliar a travessia de pedestres e a fiscalização para coibir infrações de trânsito.

“Reforçamos aos participantes que deem preferência ao transporte público. Quem for com seu veículo, chegue cedo e estacione nos locais permitidos, de forma que não atrapalhe a fluidez do trânsito nem o acesso às áreas residenciais. Haverá fiscalização para evitar transtornos para os moradores locais”, explicou o subcomandante do Batalhão Rodoviário da PMDF, capitão Alan Meira. “O objetivo é que o impacto no trânsito seja o menor possível.”

Servidores do Detran-DF atuarão no controle do tráfego e nas intervenções nas vias. Haverá sinalização de trânsito nas imediações do Taguaparque para orientar os condutores e pedestres. Os estacionamentos serão divididos entre público em geral, autoridades e pessoas com mobilidade reduzida. Haverá, ainda, área reservada para ônibus e outra para vans, com acesso pelo Pistão Norte. O uso de táxi e aplicativos individuais de passageiros é recomendado pelas autoridades de trânsito.

Segurança

O policiamento no local será reforçado pela PMDF com unidades especializadas, como Cavalaria, Bope, Patamo, Rotam e Bpcães. “Esteja sempre atento ao chegar e sair do local de celebração. É importante observar se não há pessoas com atitudes suspeitas próximas do seu veículo e não caminhar sozinho. Procure andar em grupo, principalmente ao final do evento”, alertou o coronel Wesley Santos, chefe do Departamento Operacional da PMDF.



É importante que os participantes levem documentos de identificação e deixem bolsas e objetos de valor na frente do corpo.

O Corpo de Bombeiros atuará na prevenção de incêndios e contará com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

A corporação atuará em conjunto com a Secretaria de Saúde do DF (SES), por meio do Samu. O objetivo é proporcionar um atendimento mais rápido e eficiente. Os militares poderão ser acionados por meio do 193 a qualquer momento.

Os efetivos da 12ª e 19ª delegacias de polícia serão reforçados.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP)