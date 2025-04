Segurança reforçada para comemorações dos 65 anos de Brasília

As comemorações pelos 65 anos de Brasília terão início neste sábado (19) e seguirão até segunda-feira (21), na Esplanada dos Ministérios. A organização, feita pelo Governo do Distrito Federal (GDF), conta com um Protocolo de Operações Integradas (POI), coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). O plano reúne representantes de diversos órgãos, incluindo as secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Turismo, responsáveis pela agenda comemorativa.

“Como parte da nossa cultura de gestão integrada, realizamos reuniões com diferentes instituições para construir soluções conjuntas, com foco na segurança e mobilidade da população que vai participar dos eventos, além daqueles que circularão nas imediações”, destacou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Durante todos os dias de festa, teremos a Cidade da Segurança Pública operando com delegacia móvel, atendimento pré-hospitalar e estrutura de apoio para os profissionais de segurança. Nosso compromisso é garantir um ambiente seguro e acolhedor para que todos celebrem o aniversário da capital em paz”, completou.

Monitoramento

O Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) será responsável por acompanhar em tempo real as comemorações do aniversário da capital. Ao todo, 31 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal, com atuação nas áreas de segurança, mobilidade, saúde, serviços públicos e fiscalização, integram a estrutura do Centro. “O objetivo é oferecer suporte estratégico às ações e ao policiamento realizados por nossas equipes em campo”, destaca o secretário de Segurança Pública do DF.

A operação contará ainda com o apoio de drones e câmeras de videomonitoramento, que serão utilizados para reforçar a vigilância durante os eventos. As aeronaves não tripuladas já são empregadas rotineiramente pela SSP-DF em operações especiais, ações de resgate e no monitoramento de manifestações na região central de Brasília.

Trânsito e interdições

A partir das 23h59 de sexta-feira (18), o tráfego de veículos será interditado na Esplanada dos Ministérios como parte do plano operacional para as celebrações dos 65 anos de Brasília. A liberação da via está prevista para a madrugada de terça-feira (22), após o encerramento dos shows, condicionada à avaliação técnica das autoridades de trânsito.

No domingo (20), excepcionalmente, a Esplanada será reaberta ao tráfego entre 6h e 12h para a realização do tradicional Bandeirão — cerimônia de substituição da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes. O evento será coordenado pela Casa Militar do Distrito Federal, com execução da solenidade sob responsabilidade da Polícia Militar do DF e do Corpo de Bombeiros.

“Recomendamos que a população priorize o uso de transporte público ou de aplicativos para acessar a Esplanada. Também é fundamental que os motoristas estacionem apenas em locais autorizados e levem consigo o espírito festivo para aproveitar a programação com segurança”, orienta o comandante de Policiamento de Trânsito da PMDF, coronel Edvã Sousa.

Os estacionamentos indicados para o público são a plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, os setores Bancários Sul e Norte, de Autarquias Sul e Norte, os anexos dos ministérios e o Sesi Lab.

Haverá ainda vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCDs), com acesso exclusivo mediante credencial emitida pelo Detran-DF. A entrada será feita pelo túnel do Itamaraty, via S2.

Durante todo o evento, equipes da Polícia Militar do DF e do Detran-DF atuarão no controle e fiscalização do trânsito, com foco na fluidez viária, prevenção de infrações e garantia da segurança de todos os participantes.

Pontos de embarque e desembarque

O estacionamento do Sesi Lab será o ponto de embarque e desembarque de aplicativos e táxis.

Linhas de revista

Para facilitar a atuação e garantir a eficiência das ações durante as comemorações dos 65 anos de Brasília, as forças de segurança contarão com o apoio da Cidade Policial, estrutura que será instalada ao lado do Museu da República a partir deste sábado (19) e permanecerá em funcionamento até segunda-feira (21). No local, estarão presentes os comandos móveis das corporações.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) empregará diariamente efetivo policial compatível com o evento. O monitoramento será reforçado por imagens captadas por drones e câmeras instaladas no comando móvel, estrategicamente posicionado na região central da cidade.

O policiamento contará com o apoio de equipes especializadas, incluindo unidades da Cavalaria, Batalhão de Trânsito, motopatrulhamento, Batalhão de Operações Aéreas (Bavop), Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), além das tropas da Rotam e do Batalhão de Choque.

Todos os dias, serão realizadas linhas de revista nos acessos à Esplanada dos Ministérios. Pontos como o Buraco do Tatuí e as escadarias dos anexos ministeriais terão presença constante de policiais. O acesso ao local será restrito: está proibida a entrada com objetos perfurocortantes e materiais considerados ilegais (lista completa ao final da matéria). Também haverá varreduras preventivas nas imediações da estação do Metrô, na Rodoviária do Plano Piloto.

A atuação da PMDF será principalmente a pé, com o efetivo direcionado a partir de informações em tempo real obtidas por câmeras e drones, otimizando a presença policial em pontos estratégicos do evento. As principais estações de transporte público — ônibus e metrô — contarão com efetivos posicionados para realizar abordagens preventivas, com foco na revista pessoal dos usuários e na prevenção de tumultos durante os momentos de dispersão do público.

“O ideal é que as pessoas evitem áreas isoladas ou com pouca iluminação, mantenham atenção aos seus pertences, como bolsas, carteiras e celulares, e deem preferência por permanecer em grupo. Em caso de qualquer anormalidade, busquem imediatamente apoio de uma viatura ou policial. A corporação também está disponível pelo telefone 190”, orienta o chefe da Subchefia de Operações do Departamento de Operações da PMDF, Muriel Mendonça. O oficial reforça ainda a importância de identificar crianças e instruí-las a procurar um agente de segurança caso se separem dos responsáveis.

O Corpo de Bombeiros também atuará na prevenção de incêndios e salvamento, contando, ainda, com equipes especializadas, circulando entre o público, para uma resposta mais rápida em caso de necessidade de atendimento ou transporte de possíveis vítimas. Nos pontos de maior concentração de público, as viaturas de combate a incêndio, salvamento e emergência-médica dos quartéis da região do Plano Piloto estarão todas posicionadas estrategicamente no local do evento para atendimento em caso de necessidade.

Na Cidade da Segurança Pública, a corporação atuará por meio do Comando Móvel, Plataforma de Observação e viaturas em pronto emprego. Em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES), por meio do SAMU, será montado um ponto de atendimento médico na Cidade da Segurança para atender casos de maior demanda, já que o espaço contará com três postos médicos privados espalhados pela Esplanada. De toda forma, os militares poderão ser acionados por meio do 193 a qualquer momento.

Fora da rede

A Delegacia Móvel da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estará em operação na Cidade da Segurança nos dias dos eventos. No local, o público poderá registrar ocorrências policiais e solicitar o bloqueio de celulares roubados ou furtados por meio do programa Fora da Rede. Para efetuar o bloqueio do aparelho, é recomendável ter em mãos o número do IMEI, que, embora não seja obrigatório para o registro presencial em delegacias, agiliza a validação das informações e aumenta a eficácia do bloqueio.

Com esse serviço disponível diretamente no local do evento, não será necessário encaminhar policiais até a 5ª Delegacia de Polícia, que cobre a região central de Brasília — unidade que, ainda assim, terá seu plantão reforçado durante o período das comemorações. O mesmo reforço será aplicado às Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA) e Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Na segunda-feira (21), equipes da Deam estarão presentes na Esplanada em conjunto com a Secretaria da Mulher, para atendimento direto ao público.

Itens proibidos

→ Fogos de artifício e similares

→ Armas de fogo em geral

→ Latas, copos, garrafas

→ Apontador a laser ou similares

→ Artefatos explosivos

→ Sprays e aerossóis

→ Animais em geral, com exceção de cães-guia

→ Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

→ Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

→ Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

→ Malas, pastas, caixas e similares

→ Churrasqueira de qualquer tamanho

→ Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

→ Drones não autorizados

→ Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacapes, brocas etc

→ Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

→ Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

→ Garrafas de vidro e latas

→ Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

→ Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

→ Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

→ Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

→ Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF.

*Com informações são da Agência Brasília