Segurança oferece recompensa por informações que levem à prisão de autor de crime sexual contra vulnerável

Uma recompensa financeira foi estipulada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e vale a partir desta quarta-feira (30), a quem fornecer informações que levem à prisão do autor de um crime sexual contra menor de idade. A medida foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quarta-feira (30) e tem validade de um ano.

A solicitação de recompensa foi realizada pelo delegado da Polícia Civil do DF (PCDF) responsável pelo caso, após o suspeito ser solto neste ano e voltar a reincidir. Segundo o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, esse tipo de recurso é utilizado em circunstâncias excepcionais. “A ferramenta é prevista em lei, mas acionada como último recurso durante uma investigação. No DF, temos índices elevados de elucidação de homicídios e feminicídios, o que reduz a necessidade de sua aplicação. Ainda assim, a recompensa representa um instrumento legítimo para estimular a colaboração da população, de forma sigilosa”, destacou o secretário.

O delegado-chefe da 29ª DP e responsável pelo caso, Johnson Kenedy, destaca a importância do apoio da sociedade e do uso de ferramentas como o programa de recompensas do Governo do Distrito Federal para localizar criminosos foragidos. “O sistema de recompensas é uma ferramenta fundamental para estimular a população a colaborar com as investigações. A sociedade tem papel crucial na localização de autores de crimes graves, como este. Com o apoio da comunidade, conseguimos dar respostas mais rápidas e efetivas”, afirma.