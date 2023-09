Segunda tem 35 oportunidades para vendedor nas agências do trabalhador

Quem tiver curso superior pode se candidatar ao cargo de coordenador de compras, que tem salário de R$ 3.500

Após o feriado prolongado, a segunda-feira (11) começa com o total de 149 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador. Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente a uma das 14 agências, das 8h às 17h.

A profissão de vendedor é a área com mais ofertas do dia. São 35 no total, sendo, cinco para trabalhar em Taguatinga Norte e 30, na Asa Norte. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.800. Garçom pode atuar na Asa Norte (8 vagas) ou no Riacho Fundo II (6), com pagamento que pode chegar a R$ 1.544,40. Lavador de carros ganha R$ 1.320, na Asa Norte (13) ou em Planaltina (2).

Na Asa Norte, estão contratando coordenador de compras por R$ 3.500. A vaga exige o ensino superior completo do interessado. Em Águas Claras, mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares, com experiência, recebe R$ 3.000.

Pelo salário de R$ 2.000, há duas vagas para acabador de mármore no Guará, uma para carpinteiro no Paranoá e uma para confeiteiro em Taguatinga Norte.

Em Ceilândia Sul, há uma oferta para serralheiro e uma para soldador, pela gratificação de R$ 2.200. Em Águas Claras, a função de soldador, com experiência, recebe R$ 2.100.

Para pessoa com deficiência (PcD) são seis oportunidades para ajudante de obras no Guará e uma para analista de documentação na Asa Norte, por R$ 1.441 e R$ 1.320. Em Santa Maria, pelo salário de R$ 2.405, há oportunidades para motorista carreteiro, operador de escavadeira e operador de motoniveladora.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília