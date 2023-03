Segunda parcela do IPVA vence na próxima semana

O não pagamento do IPVA dentro do prazo fixado pode acarretar multa e juros, além de impedir a emissão do licenciamento do veículo

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vencerá a partir de segunda-feira (13) e poderá ser paga até sexta (17). O calendário de vencimento varia de acordo com o final da placa do veículo, e no Distrito Federal e o pagamento do IPVA pode ser feito em até seis parcelas. Neste ano, 368.289 mil contribuintes optaram pelo pagamento do imposto em cota única, e quem fez essa escolha contou com o desconto de 10% sobre o valor total do imposto.

Para manter-se em dia com o calendário de pagamento, o contribuinte pode emitir o boleto bancário disponível para impressão no Portal de Serviços da Receita do DF. Outra forma de manter o imposto em dia é optar pelo pagamento da despesa no cartão de crédito, ou utilizar o aplicativo Economia DF e obter o código de barras para inserção na linha digitável do app do banco onde será debitado o valor do imposto.

O não pagamento do IPVA dentro do prazo fixado pode acarretar multa e juros, além de impedir a emissão do licenciamento do veículo. Portanto, é fundamental ficar atento aos prazos de vencimento e pagar nas datas determinadas. “Pagar o IPVA em dia é exercer cidadania, na medida em que contribui com recursos a serem utilizados no custeio dos serviços públicos prestados à população”, destaca o subsecretário da Receita, Sebastião Melchior.

Havendo pendência financeira com IPVA e multas, o licenciamento não será emitido. O pagamento é determinante para a renovação do documento de qualquer veículo emplacado no Distrito Federal.

Assim, para que o automóvel, motocicleta, caminhão ou utilitário possa circular pelas vias públicas e estradas, além do pagamento do IPVA, é fundamental que o licenciamento do veículo esteja em dia – basta solicitar a emissão do boleto por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou do aplicativo Detran-DF.

Os contribuintes que não dispõem de acesso aos meios eletrônicos poderão agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF, pelo número 156, opção 3, em ligação feita a partir de um número fixo. Abaixo, mais informações sobre os canais de atendimento.

Agências de atendimento da Receita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Agendamento neste link.

→ Horário de funcionamento: segunda a sexta (exceto feriados), das 12h30 às 18h30

→ Telefone 156 – opção 3, segunda a sexta (exceto feriados), das 7h às 19h; 0800 644 0156 (ligação de outros estados)

Endereço das agências

→ Plano Piloto: PRTVN 701 Bloco D – Loja 1 – área central de Brasília

→ Ceilândia: CNN 01, Bloco B – Avenida Hélio Prates

→ Gama: Quadra 01, Área Especial, Lote Único – Setor Central

→ Planaltina: SHD, Bloco C

→ SIA: SAPS – Trecho 01 – Lote H (Próximo à Caesb – EPTG)

→ Taguatinga: CNA – Área Especial S/Nº – Praça Santos Dumont

→ Postos Na Hora.

Com informações da Agência Brasília