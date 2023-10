Segunda etapa de obra na Hélio Prates tem investimento de R$ 49 milhões

Avenida que corta Ceilândia e Taguatinga recebe ciclovias, estacionamentos públicos e um novo sistema de drenagem com bacias de contenção

Os benefícios das obras de renovação da Avenida Hélio Prates já são notados pelos moradores de Taguatinga e Ceilândia. Após a entrega da primeira etapa, em abril deste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) trabalha na segunda fase de obras, que conta com um investimento de R$ 49,5 milhões para ampliação de calçadas, reordenamento dos estacionamentos públicos, implantação de pavimentação rígida para o corredor exclusivo do BRT, asfalto novo, ciclovia e intervenções no interior do Parque Ecológico do Cortado para a construção das lagoas de detenção do novo sistema de drenagem.

As duas bacias de contenção previstas para esta etapa, com capacidade para aproximadamente 80 mil m³, já estão parcialmente em uso e vão combater os problemas de drenagem das águas pluviais da região.

“Estamos trabalhando para trazer uma Hélio Prates completamente diferente de como estava. Havia muitos problemas estruturais, como calçadas sem acessibilidade, estacionamentos escassos e ausência de espaços seguros para ciclistas transitarem. O projeto de requalificação vai solucionar todas essas questões e deixar o local muito mais agradável para comerciantes, pedestres e motoristas”, afirma o executor da obra pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), Carlos Augusto Vieira.

Fim dos alagamentos

As equipes contratadas pela secretaria trabalham na conclusão das duas bacias de detenção responsáveis por receber a água captada pelas novas bocas de lobo instaladas ao longo da Hélio Prates. As lagoas são responsáveis por reduzir a velocidade da vazão das águas antes de devolvê-las ao Córrego Cortado, o que evita alagamentos.

Carlos Augusto Vieira: “O projeto de requalificação vai solucionar todas essas questões e deixar o local muito mais agradável para comerciantes, pedestres e motoristas”

Cada uma das bacias contém, aproximadamente, sete metros de profundidade, e ambas são cercadas por um muro de gabião — estrutura de pedras empilhadas que auxilia na redução da velocidade da água que chega à lagoa. Até o momento, já foram alocados 9,9 mil m³ de gabiões, e as equipes trabalham na instalação de outros 10 mil m³ da estrutura, considerado o último serviço antes de as bacias estarem em pleno funcionamento.

Além disso, já foi concluída toda a estrutura da base da lagoa e as ligações entre as duas bacias e o Córrego Cortado, onde a água será desembocada.

Faixa exclusiva

Todas as etapas do projeto de renovação da Avenida Hélio Prates fazem parte da implantação do Corredor Eixo Oeste. Com 38,7 km de extensão, o corredor vai conectar o Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto, passando pelas avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, centro de Taguatinga e Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O investimento do GDF no conjunto de obras do Corredor Eixo Oeste passa dos R$ 550 milhões, beneficiando 1,8 milhão de pessoas, sendo mais de 260 mil usuários do transporte público de 13 regiões administrativas.

O investimento do GDF no conjunto de obras do Corredor Eixo Oeste passa dos R$ 550 milhões, beneficiando 1,8 milhão de pessoas

Na composição das faixas exclusivas para o transporte público, será utilizado o pavimento de concreto, material mais resistente para o trânsito de veículos pesados que amplia a vida útil das pistas. As equipes de construção vão aplicar o material em 45 mil m², dos quais 6,5 mil m² já foram executados. Além disso, já foram aplicados 5,4 mil m² de asfalto novo, de um total previsto de 19.321 m².

Ciclovia e calçadas

Se antes os pedestres e os ciclistas transitavam juntos aos carros, de forma insegura e desordenada, agora são tratados com prioridade na avenida que reúne instituições de ensino, saúde e esporte, residências e estabelecimentos comerciais. O projeto prevê 25,5 mil m² de calçadas acessíveis em toda a Hélio Prates.

Já para o trânsito seguro de ciclistas, serão 1,4 km de ciclovias a partir do cruzamento com a Avenida Samdu. Dos 3,6 mil m² de ciclovias previstos, cerca de 2 mil m² já foram implantados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília