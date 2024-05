Sede da Educação recebe ação sobre trânsito

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) promoveu, em parceria com o Detran-DF, uma ação de conscientização na entrada da sede para os servidores da pasta. O intuito é promover uma mudança de cultura no trânsito, sensibilizar a comunidade sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito e lembrar a importância da campanha Maio Amarelo, com apresentações teatrais, mímicas e minipalestras.

Durante a iniciativa, foram apresentadas as três principais causas de mortes no trânsito, que são excesso de velocidade, dirigir sob influência de álcool e drogas, e desatenção e uso de celular. Em relação aos pedestres, a causa de maior número de acidentes é não olhar para os dois lados antes de atravessar, uso de bebidas alcoólicas e desatenção por uso de celular.

Com ações divertidas, o Detran-DF orientou sobre sinalizações e regras que devem ser seguidas por motoristas e pedestres para garantir a segurança no trânsito.

É essencial lembrar que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada por todos os usuários das vias. A adoção de medidas preventivas pode salvar vidas e contribuir para a construção de um trânsito mais seguro e humanizado.

O objetivo primordial da campanha é justamente garantir uma redução dos acidentes de trânsito e das mortes consequentes. O Maio Amarelo foi estabelecido no Brasil, a partir de 2014, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Em 2024, o lema da campanha é Paz no trânsito começa por você.

*Com informações da Agência Brasília