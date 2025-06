Secretários do DF deixam Israel e aguardam retorno ao Brasil após travessia para a Jordânia

As autoridades do Governo do Distrito Federal que estavam em missão oficial em Israel já se encontram em segurança na Jordânia e devem retornar ao Brasil até sexta-feira (20). A retirada foi realizada por via terrestre nesta quarta-feira (18), com apoio logístico e financeiro do governo de Israel, que custeou o transporte até Amã, capital jordaniana, bem como as passagens aéreas para o retorno ao país.

A missão foi organizada pelo Consórcio Brasil Central, do qual o GDF faz parte, e teve início no dia 7 de junho. A comitiva seguiu a convite do governo israelense para uma agenda institucional nas áreas de segurança pública, inovação, saúde, agricultura e desenvolvimento social. O grupo permaneceu no país até o dia 14, quando teve o retorno impactado pelo fechamento temporário do espaço aéreo em decorrência da escalada do conflito com o Irã.

A Secretaria de Relações Internacionais do DF confirmou que os quatro secretários do GDF que integravam a missão — Ana Paula Marra (Desenvolvimento Social), Marco Antônio Costa Júnior (Ciência e Tecnologia), Rafael Borges Bueno (Agricultura) e Thiago Frederico de Souza Costa (Executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública) — já deixaram Israel e aguardam embarque de volta ao Brasil a partir da Jordânia, em voos comerciais.

Durante a travessia, integrantes da missão brasileira, como prefeitos e vice-prefeitos de diferentes regiões do país, também se uniram ao grupo do Consórcio Brasil Central, permitindo a coordenação conjunta do deslocamento. O primeiro grupo de autoridades — que havia cruzado a fronteira na segunda-feira (17) rumo à Arábia Saudita para embarcar em voo particular — já pousou em território brasileiro na manhã desta quarta.

Segundo o Itamaraty, a operação de evacuação foi viabilizada por articulação direta do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o governo da Jordânia. As embaixadas do Brasil em Tel Aviv e em Amã prestaram apoio contínuo à delegação em todo o trajeto.

Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada brasileira em Tel Aviv segue recomendando que todos os brasileiros que permanecem em Israel sigam rigorosamente as instruções do “Home Front Command” israelense e permaneçam próximos a abrigos fortificados em caso de alerta. Desde outubro de 2023, há um alerta consular ativo que desaconselha viagens não essenciais a Israel, Jordânia, Irã, Líbano, Palestina, Síria e Iraque.