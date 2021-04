Secretário-adjunto de assistência à Saúde, Petrus Sanchez, é exonerado

De acordo com a publicação do Diário Oficial, a médica Raquel Bevilaquia assume a secretaria no lugar de Sanchez. Raquel era superintendente da Região de Saúde Leste

O secretário-adjunto de assistência à Saúde Petrus Sanchez, foi exonerado do cargo pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF desta sexta-feira (30).

De acordo com a publicação, a médica Raquel Bevilaquia assume a secretaria no lugar de Sanchez. Raquel era superintendente da Região de Saúde Leste.

Até o momento, a causa da exoneração de Petrus Sanchez é desconhecida. Petrus já havia sido retirado do comando do Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 em abril. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero, assumiu o comando do grupo.