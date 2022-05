Secretaria da Educação vai contratar mais professores

O novo processo seletivo foi necessário porque o número de aprovados no último concurso para professor substituto não foi suficiente

A rede pública de ensino do Distrito Federal receberá mais educadores através da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que realizará um Processo Seletivo Simplificado Complementar para contratação temporária de Professores Substitutos.

As inscrições serão on-line, de 6 a 10 junho, no site da banca organizadora. As informações da seleção foram publicadas no Diário Oficial do DF, desta terça-feira (24).

O novo processo seletivo foi necessário porque o número de aprovados no último concurso para professor substituto não foi suficiente para suprir a necessidade da rede pública em alguns componentes curriculares. As principais carências são de professores de matemática, física, artes e língua estrangeira.

“O compromisso da Secretaria de Educação é com os estudantes da rede pública, e pensando neles, que o órgão buscou uma forma complementar extraordinária para contratar os professores necessários para que os estudantes não ficassem sem o conteúdo e tivessem o ano letivo prejudicado”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas (Sugep) da SEEDF, Ana Paula Aguiar.

Os professores substitutos serão agrupados por bancos de reserva vinculados às 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs): Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

A convocação dos candidatos classificados obedecerá à ordem, de pontuação, do banco de reservas destinado a cada CRE, de acordo com as habilitações/formações e as áreas de atuação. Os convocados atuarão nas escolas da rede pública ou unidades parceiras.

A remuneração segue como referência os padrões iniciais de vencimento da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, e varia de R$ 2.129,43 até R$ 4.058,87, dependendo da carga horária. Além disso, os professores recebem outras gratificações previstas no edital.

A nota no Processo Seletivo Simplificado Complementar será obtida pelo somatório dos pontos obtidos em cada item da Avaliação de Títulos e/ou Experiência Profissional. O resultado preliminar está previsto para sair em 15 de junho.

Os professores substitutos são contratados para cobrir afastamentos temporários dos servidores, como licença maternidade, afastamento para estudos, exames que demandem faltar a um turno ou dois de trabalho, etc. Para recompor o quadro de professores efetivos, a Secretaria de Educação do DF tem previsão de realizar o concurso público até julho.