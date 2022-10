Se liga! Oportunidades de emprego para essa segunda

A maior remuneração oferecida nesta sexta-feira é de R$ 6 mil para duas vagas de mestre de obras em Sobradinho

Está à procura de emprego? Então fique atento: há 473 vagas disponíveis nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (24). Somente para repositor de mercadorias no Jardins Mangueiral, são 130. Para se candidatar a uma das colocações, é preciso ter ensino médio completo, mas não é necessário comprovar experiência. O salário: R$ 1.300 mais benefícios.

Na mesma região, mais 15 oportunidades estão abertas para operador de empilhadeira. Nesse caso, exige-se ensino médio completo e experiência na função. O salário é de R$ 1.758 mais benefícios.

Em Sobradinho, existem 20 chances para trabalhar como carpinteiro. A remuneração é de R$ 2.103 mais benefícios. O empregador não exige comprovação de nível de escolaridade, no entanto é necessário ter experiência.

A maior remuneração oferecida nesta sexta-feira é de R$ 6 mil para duas vagas de mestre de obras em Sobradinho. É preciso ter experiência na função e ensino médio completo. A segunda maior remuneração do dia, R$ 3.500, será paga para técnico de segurança do trabalho, função com três oportunidades para atuar em Sobradinho. São necessários ensino superior completo na área e experiência na área.

Existem ainda remunerações no valor de R$ 3.000 mais benefícios. É o caso da vaga de médico clínico, na Asa Sul. Não é preciso ter experiência, apenas formação em medicina. Os mesmos R$ 3.000 mais benefícios são oferecidos para uma oportunidade destinada a técnico em planejamento de obras e infraestrutura de saneamento. São exigidos curso superior de técnico em edificação e experiência no ofício. O local de trabalho é Sobradinho.

Há ainda oportunidades para açougueiro, analista contábil, cozinheiro, eletricista, pedreiro e pizzaiolo. Os interessados nas vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para chances futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília