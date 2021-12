SDE se reúne com Fibra e Sinduscon

No primeiro encontro, o presidente da Fibra, Jamal Bittar, fez questão de destacar a importância da indústria para o desenvolvimento das grandes capitais mundiais

Celeridade em processos, geração de emprego e renda, ações de crescimento econômico e inovação, além de pautas para o desenvolvimento do Distrito Federal foram os assuntos consonantes de duas reuniões realizadas nesta segunda-feira (20), entre o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Jesuíno Pereira, com o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Bittar, e com membros e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), Dionyzio Klavdianos.

No primeiro encontro, o presidente da Fibra, Jamal Bittar, fez questão de destacar a importância da indústria para o desenvolvimento das grandes capitais mundiais. Bittar lembrou que o avanço de grandes nações e o futuro do DF devem passar por investimento na área. “Temos que pensar no futuro da nossa cidade com um processo de industrialização. Temos total possibilidade de fomentar as indústrias para que elas possam gerar emprego e renda de qualidade”, destacou. “Nossa relação com o governo é muito boa. Observamos um secretariado que está disposto a trabalhar e produzir riqueza para nossa cidade. A secretaria é a principal porta para o setor produtivo”, complementou Bittar.

O secretário Jesuíno Pereira endossou o apoio do Governo do Distrito Federal ao setor e colocou a Secretária de Desenvolvimento Econômico à disposição para as pautas e projetos do ano que vem. “O ano de 2022 será fundamental para retomarmos o crescimento do DF pós pandemia e nossa missão é desburocratizar e dar celeridade para que esse avanço chegue à população”, explanou Pereira.

Jesuíno Pereira também foi recebido no Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), pelo presidente Dionyzio Klavdianos e pelos vice-presidentes Tereza Christina e José Edmilson Barros na sede da entidade. “Agradecemos a gentileza da visita em nossas instalações. É uma honra recebê-lo para ouvir as reivindicações dos nossos associados e do setor. Esse governo nos deu uma esperança muito grande que os processos pendentes possam ter encaminhamento e essa é uma pauta importante para o próximo ano”, destacou Klavdianos.

“Queremos avançar os processos do Pró-DF I e Pró-DF II com celeridade e legalidade e estamos recebendo sugestões para o Desenvolve-DF. Temos certeza que caminhando juntos vamos buscar as melhores soluções para o desenvolvimento da nossa capital”, respondeu Jesuíno Pereira

Advogado, pós-graduado em Direito Público e penal, Jesuíno de J. Pereira Lemes assumiu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico na última quarta-feira (15). Com mais de 20 anos de carreira pública é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação, Jesuíno de J. Pereira Lemes destaca a importância e necessidade de aprimorar e melhorar o atendimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico ao Setor produtivo do DF.