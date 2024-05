Saúde oferta doses de vitamina A para crianças e recém-nascidos

A rede de 176 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) está ofertando doses de vitamina A para crianças de 6 a 24 meses de vida. A suplementação reduz o risco de mortalidade por diarreia, além de prevenir sintomas oculares e infecções.

Os pais da Alice, de um ano, aproveitaram a ida à UBS 8 de Taguatinga para atualizar o cartão de vacina da criança e foram avisados da oferta da vitamina A. “É importante para preservar a saúde da bebê e garantir um futuro mais saudável”, afirma o pai, Jeremias Florentino.

Para atender a demanda, o estoque foi reforçado. “Já recebemos mais doses do Ministério da Saúde. São 200 mil doses que serão disponibilizadas à população do DF”, explica a nutricionista da SES-DF, Alana Siqueira. Há prioridade para as crianças que não receberam polivitamínico com vitamina A.

Elaine Moreira, mãe do Matheus Pietro, de dois anos, elogia a existência do serviço. “É muito importante para a saúde da criança. Ele completou 2 anos no início do mês e fez todo o acompanhamento aqui desde o nascimento”, relata.

