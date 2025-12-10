Saúde mental é tema central na Jornada Regional de Qualidade de Vida no Trabalho do DF

Em um universo de mais de 12 milhões de servidores públicos no Brasil, que representam mais de 12% do trabalho formal do país, a saúde mental ganha relevância crescente. Dados do governo federal indicam que, a cada mil servidores, entre 12 e 13 estão afastados por questões de saúde mental, enquanto até cinco apresentam sinais de sofrimento, segundo o artigo Absenteísmo — Doença entre Servidores Públicos do Setor de Saúde do Distrito Federal, publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho em 2018.

O tema foi um dos principais abordados na Jornada Regional de Qualidade de Vida no Trabalho, realizada nesta quarta-feira (10) pela Secretaria de Economia (Seec-DF), no Auditório José Nilton Matos da Academia de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Cerca de 200 pessoas participaram de palestras e discussões sobre saúde mental e bem-estar.

A iniciativa surgiu em parceria com a Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da União (Sindjus), com objetivo de criar um espaço regional de diálogo, troca de experiências e fortalecimento das práticas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).

Para o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida do DF, Epitácio do Nascimento Sousa Júnior, o encontro busca contribuir para um serviço público mais humano, colaborativo e orientado ao bem-estar. “Este encontro foi destinado a agentes de QVT, lideranças de gestão de pessoas, representantes de órgãos, membros de comitês e servidores interessados em saúde emocional, um tema que queremos avançar muito em 2026”, afirmou.

Durante o evento, a principal pauta abordada foi a prevenção e combate à Síndrome do Esgotamento Profissional, conhecida como burnout, caracterizada por estresse crônico no trabalho e sintomas como exaustão física e mental, distanciamento do trabalho, irritabilidade, baixa realização profissional, insônia e ansiedade. Conforme José Antônio Coelho Júnior, presidente da ABQV, fatores como liderança tóxica, injustiças e desvalorização profissional contribuem significativamente para o problema.

O estudo aponta que o afastamento médio de servidores por saúde mental é de mais de 40 dias ao ano, sendo maior entre mulheres. Coelho destacou a importância de estruturas de apoio e capacitação de líderes para identificar sinais de adoecimento antes que se agravem. “É preciso educar para perceber situações de risco, capacitar lideranças e criar redes de apoio, evitando afastamentos que geram impactos sociais e estigmatização”, explicou.

Servidores presentes relataram a relevância das ações do GDF, como o Espaço do Servidor no Palácio do Buriti, ginástica laboral e atividades físicas, para reduzir estresse e melhorar a qualidade de vida. Erinaldo da Silva Lêla, da Secretaria de Economia, afirmou: “Praticar esportes e utilizar espaços de descompressão ajuda a evitar problemas médicos e melhora a qualidade de vida.”

Viviane Carneiro Silva, agente de QVT do IPEDF, reforçou que ações preventivas voltadas à saúde física e mental têm retorno positivo entre servidores, incluindo programas sobre burnout, endividamento e aposentadoria. O coronel Moisés Alves Barcelos, comandante geral do CBMDF, destacou que políticas de qualidade de vida são essenciais para que os bombeiros atendam a população de forma adequada, mencionando mais de 30 programas implementados para estruturar unidades, cursos e liderança, garantindo bem-estar e saúde mental da corporação.

Com informações da Agência Brasília