Saúde confirma novos casos de variante Ômicron

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realizou a investigação e o monitoramento dos contatos dos dois passageiros com a variante Ômicron, que chegaram de Cancún, México, na segunda-feira (14).

Foram contactadas 58 pessoas. Dessas, 43 apresentaram resultado não detectável para covid-19; e 15 foram confirmadas com a doença.

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) realizou o sequenciamento genômico de todos os 15 casos. Para 12 amostras foi identificada a variante Ômicron e para três amostras não foi possível realizar o sequenciamento. Todas as amostras serão enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para validação.

Dessa forma, a pasta confirma a identificação de 14 casos de Ômicron importados de Cancún. O casal que teve a confirmação na sexta-feira (17) mais os 12 novos casos identificados nesta terça-feira (21). Todas essas pessoas tiveram contato durante a viagem internacional.

Desse total, seis são do sexo feminino e oito do sexo masculino, com idade entre 20 a 49 anos. Treze deles foram vacinados com duas doses da vacina contra covid-19.

Até o momento, nenhum caso apresentou sinais de gravidade e todos permanecem em monitoramento pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/SES).

Novas informações serão repassadas no final da tarde desta quarta-feira (22).

Com informações da Agência Brasília