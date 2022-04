Saúde autoriza visita a pacientes com covid-19 no DF

“É um direito do paciente que está internado receber visita da família, ter esse acolhimento. É uma pessoa que já está em um momento frágil”

Agora pacientes diagnosticados com covid-19 poderão receber visitas nas unidades de internação e unidades de terapia intensiva do Distrito Federal. A novidade foi anunciada pela Secretaria de Saúde, que fez a autorização através da portaria nº 291, de 10 de abril, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nesta quinta-feira (28).

A decisão passa a valer a partir da data da publicação.

“É um direito do paciente que está internado receber visita da família, ter esse acolhimento. É uma pessoa que já está em um momento frágil”, destacou o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro.

As recomendações são de que os visitantes usem de máscaras nesses ambientes, que pessoas com sintomas de doenças não procurem os hospitais na condição de visitantes. Isso vale tanto para a proteção do sintomático quanto de quem recebe tratamento no local.

Segundo o secretário-adjunto, essa autorização é um reflexo do avanço da vacinação na população do DF. Até a quarta-feira (27), foram aplicadas 6.086.012 doses de vacina contra o novo coronavírus. Pelo menos 90% da população iniciou o ciclo vacinal ou recebeu a dose única e 83,47%, tomou a segunda dose ou dose única.

Além dos pacientes com covid-19, também foram autorizadas as visitações para pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) que estejam acordados. Já as visitações para pacientes idosos, crianças e com deficiência não sofreram proibição ao longo da pandemia.

Outros avanços nas liberações foram a liberação dos eventos em massa e a flexibilização do uso de máscaras tanto para os ambientes internos e externos.

De acordo com o documento, cabe à gestão de cada instituição de saúde adequar os fluxos de atendimento, definindo os critérios para a liberação de visitantes. Com entrada em vigor da atual portaria, cessam os efeitos da Portaria nº 146, de 9 de março de 2020.

*Com informações da Secretaria da Saúde