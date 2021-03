Em sete dias, a SES ativou 110 leitos de UTI e de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) para pacientes com covid-19

Dez leitos foram abertos na enfermaria do Hospital da Região Leste (HRL) – antigo Hospital do Paranoá- neste sábado (6). A novidade acontece no mesmo final de semana em que também serão abertos mais 38 leitos na enfermaria do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e 40 leitos no Hospital da Ceilândia (HC) – antigo Hospital de Campanha de Ceilândia. Sendo assim, no total, em menos de 48 horas 88 leitos de enfermaria forão abertos.

Os leitos de enfermaria, que permitem mais agilidade no giro de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ajudam no acolhimento de pacientes que entram pelo pronto-socorro, permitem que pacientes em estado menos grave ou por pacientes que apresentaram melhora tenham espaço.

Em sete dias, a SES ativou 110 leitos de UTI e de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) para pacientes com covid-19. Na sexta (5), foram ativados mais 14 leitos – quatro no Hospital de Campanha da Polícia Militar e dez no Hospital de Ceilândia.

Ainda está prevista a ativação de mais 105 leitos nos próximos sete dias. No final da manhã deste sábado (6), a Sala de Situação da SES estava com um total de 284 leitos de UTI Covid-19.

As informações são da Agência Brasília