Saúde adquire pulverizadores modernos para intensificar o combate ao Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) adquiriu 50 pulverizadores costais elétricos para intensificar a Borrifação Residual Intradomiciliar, uma das principais estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

Os novos equipamentos, mais modernos e eficientes, serão utilizados para aplicar inseticidas com efeito residual em superfícies internas de imóveis com grande circulação de pessoas. O objetivo é atingir principalmente as fêmeas adultas do mosquito, interrompendo o ciclo de transmissão das doenças.

De acordo com Anderson Leocadio, chefe do Núcleo de Controle Químico e Biológico da SES-DF, a técnica cria uma barreira química que reduz o contato entre o vetor e a população. “As 50 bombas pulverizadoras serão utilizadas o quanto antes, especialmente neste período que antecede as chuvas, para garantir maior proteção à população”, afirma.

Neste ano, a borrifação já foi realizada em áreas de grande fluxo, como a Rodoviária do Plano Piloto, estações do Metrô-DF e feiras permanentes em diversas regiões administrativas. Segundo a secretaria, o método é seguro para seres humanos, animais domésticos e não representa risco ao meio ambiente.

Casos em queda, mas cuidados devem continuar

O mais recente boletim epidemiológico aponta queda no número de casos de dengue no DF, sinal de que as ações de enfrentamento ao mosquito têm surtido efeito. Apesar da melhora, a SES-DF alerta para a necessidade de manter os cuidados, especialmente porque o período sazonal da dengue se estende até o fim de maio.

Evitar o acúmulo de água, manter quintais limpos e fazer o descarte correto de resíduos continuam sendo medidas fundamentais no combate ao Aedes aegypti. A participação da população é considerada essencial para evitar novos surtos da doença.

Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)