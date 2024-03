São Sebastião recebe nona edição do Dia D de Combate à Dengue neste sábado (9)

Força-tarefa conta com mais de 60 profissionais da saúde. No local, haverá triagem, atendimento e hidratação venosa

São Seetaria de Saúde (SES-DF) realiza neste sábado (9), a partir das 9h, mais um Dia D de Combate à Dengue. A cidade da vez é São Sebastião. A ação ocorre na praça da Administração Regional, durante a 23ª edição do “GDF Mais Perto do Cidadão”, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). A gestora de Saúde, Lucilene Florêncio, estará presente no local às 9h30.

Mais de 60 profissionais da saúde atuarão no combate intensivo aos focos do mosquito da dengue e na conscientização de moradores da região. Serão 55 Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAs) atuando junto a 180 militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) em visitas domiciliares. O objetivo é identificar larvas do Aedes aegypti, orientar sobre medidas de prevenção e encaminhar pessoas que apresentem sintomas de doença.

Como suporte às ações do evento, haverá ainda atendimento a pessoas com sintomas na Tenda da Dengue – uma das nove distribuídas por administrações regionais do DF. Além disso, a Carreta da Dengue irá funcionar como ponto de apoio à vacinação e atualização da caderneta, exceto para dengue e BCG. Em adição, quatro drones irão percorrer a Região Administrativa, além de 12 carros de “fumacê” da Vigilância Ambiental para realizar a dedetização da área.

Serviço

9ª edição do Dia D de Combate à Dengue em São Sebastião

Data: Sábado, 9 de março

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Administração Regional de São Sebastião (Quadra 1, Conjunto 8, Área Especial S/N)

Visita da Secretária de Saúde ao local: 9h30