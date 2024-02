Saiba o que é mito e o que é verdade sobre a dengue

Tire suas dúvidas sobre as principais questões que envolvem a doença e o mosquito

O período das chuvas durante o verão acarreta no aumento de casos de dengue. No Distrito Federal, os casos prováveis chegaram 46.298 até 3 de fevereiro, o que representa um aumento de 1.120,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse quadro levou o Governo do Distrito Federal (GDF) a declarar situação de emergência na saúde.

Para ajudar a entender melhor o assunto, especialistas da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) esclarecem as principais questões sobre a doença e o mosquito Aedes aegypti. Confira a seguir o que é MITO e o que é VERDADE sobre a dengue:

Quem já teve dengue está imune à doença?

MITO. Existem quatro sorotipos de dengue. Uma pessoa pode ser infectada quatro vezes, por sorotipos diferentes. A pessoa desenvolve imunidade duradoura apenas contra os sorotipos com que teve contato.

Quando se contrai dengue pela segunda vez, o quadro será sempre hemorrágico?

MITO. Na segunda vez que a pessoa desenvolve dengue, há um risco um pouco maior de evolução para quadros mais graves, conhecidos como “classes C e D”. Mas não há uma regra. No primeiro contato já é possível desenvolver dengue nas formas graves.

Além disso, nem sempre casos graves de dengue apresentarão sangramento. É importante estar atento a sinais como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos, sonolência, hipotensão e desmaios; alterações de exame físico; acúmulo de líquidos em cavidades corporais (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico) e aumento do tamanho do fígado, além das alterações laboratoriais, como aumento do hematócrito e queda abrupta de plaquetas.

O fumacê mata as larvas do mosquito?

MITO. O fumacê é um inseticida que mata os mosquitos adultos que estão voando no momento da aplicação. Para destruir as larvas, deve-se usar larvicida ou eliminar o depósito com água parada. Por este motivo, somente o fumacê não é suficiente para acabar com o ciclo do mosquito Aedes aegypti, também é indispensável eliminar os criadouros do mosquito.

Em lugares altos não é preciso se preocupar com o mosquito Aedes aegypti?

MITO. O Aedes aegypti pode voar somente a 1 metro acima do chão, mas, mesmo assim, quem mora em apartamento deve ter cuidado. O mosquito pode subir dentro do elevador quando há água acumulada em seu poço, por exemplo, ou se o morador levou para sua residência algum recipiente contendo ovos do mosquito – como um vaso de planta em que, ao contato com a água, esses ovos eclodirão –, o que permitiria ao mosquito passar por todos os seus ciclos de reprodução e voar de um apartamento para o outro.

É possível diferenciar a picada do Aedes aegypti de outros mosquitos?

MITO. Não há diferenciação. Qualquer picada de mosquito pode causar dor, coceira e inchaço, que variam de intensidade de acordo com a resposta imunológica do indivíduo.

Tomar vitamina B afasta o mosquito?

MITO. Não há evidências de que a vitamina B afaste os mosquitos. Para evitar as picadas é importante que as pessoas utilizem repelentes registrados na Anvisa, coloquem telas antimosquito nas janelas e realizem a vigilância de focos de água parada, que servem de criadouros para o Aedes aegypti.

Usar roupa preta atrai o mosquito?

MITO. Não há qualquer evidência nesse sentido.

Posso tomar o paracetamol para sintomas da dengue?

VERDADE. O paracetamol é indicado para o controle da febre e da dor, assim como a dipirona. Nos casos em que há algum comprometimento do fígado, no entanto, deve-se evitar o paracetamol e priorizar a dipirona.

Antitérmicos e analgésicos devem ser utilizados conforme a prescrição médica e são úteis no controle dos sintomas. A hidratação abundante também é fundamental para o tratamento da doença.

Já os anti-inflamatórios, como as aspirinas (ácido acetilsalicílico, ou AAS), o ibuprofeno ou o diclofenaco, devem ser evitados.

A picada do mosquito é a principal forma de transmissão da dengue?

VERDADE. Na prática, a picada do mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus da dengue é a principal forma de transmissão. Não há transmissão por gotículas, ou por ter contato próximo com alguém com dengue, por exemplo.

Existe, porém, uma possibilidade ínfima de transmissão vertical (de mãe para filho) através do aleitamento, via transplante ou por transfusão de sangue. Mas transmissões assim são altamente improváveis.

Qualquer tipo de repelente afasta o Aedes aegypti?

VERDADE. Todos os repelentes comerciais registrados na Anvisa são eficazes em afastar o mosquito transmissor.

Locais de atendimento

Para reforçar a estratégia de combate à dengue, foi montado pela Força Aérea Brasileira (FAB) um Hospital de Campanha (Hcamp), em Ceilândia, com funcionamento 24 horas. As ações também incluem a intensificação de visitas domiciliares, rotas diárias do fumacê em diversas localidades e instalação de tendas de hidratação em: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria. As tendas funcionam das 9h às 19h.

Além delas, dez unidades básicas de saúde (UBSs) estão com horário estendido, atendendo aos sábados e domingos, das 7h às 19h. No total, são 176 UBSs disponíveis para dar assistência a usuários com suspeita da doença. Casos graves são encaminhados às UPAs e aos hospitais.

A vacina contra a dengue estará disponível no DF a partir desta sexta-feira (9). Foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 194 mil doses para imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Com informações da Agência Brasília