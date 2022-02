Saiba o que abre e o que fecha no carnaval em Brasília

O Metrô funcionará das 5h30 às 23h no sábado, fechará no domingo, das 5h30 às 23h30 na segunda-feira, das 7h às 19h na terça

No Distrito Federal, o carnaval foi cancelado, mas o feriado terá ponto facultativo de 26 de fevereiro ao dia 2 de março, até as 14 h. Serviços públicos e órgãos do governo do Distrito Federal terão horários especiais durante este período.

O Metrô funcionará das 5h30 às 23h no sábado, fechará no domingo, das 5h30 às 23h30 na segunda-feira, das 7h às 19h na terça e das 5h30 às 23h30 na quarta-feira.

Os ônibus operarão no sábado, domingo e terça-feira segundo os horários de fim-de-semana. Na segunda-feira, os veículos rodarão conforme a tabela de dias úteis. Na quarta-feira, também ocorrerá como dia útil, com reforço no período entre as 11h e as 13h.

Os parques ficarão abertos das 6h às 18h. Os parques do Monumento de Dom Bosco, Sucupira e da Asa Sul funcionarão até as 20h, enquanto o Ezechias Heringer, o Veredinha e o Península Sul irão até as 22h.

O Jardim Botânico estará disponível ao público das 9h às 17h. A entrada é gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50. O Jardim Zoológico abrirá de sábado a terça-feira das 9h às 17h, fechando na segunda-feira.

O Centro Cultural Três Poderes, o Memorial dos Povos Indígenas e o Museu Nacional abrem de sábado a terça das 9h às 17h, com exceção de segunda-feira, quando estarão fechados. O Museu de Arte de Brasília também não abrirá segunda, ficando disponível nos demais dias das 10h às 19h.

As polícias Militar e Civil operarão em plantão, 24h por dia. O centro de atendimento Na Hora não abrirá de sábado a terça-feira. Os Conselhos Tutelares não atenderão presencialmente na segunda e terça-feira. Demandas urgentes poderão ser encaminhadas pelo telefone 125.

*As informações são da Agência Brasil