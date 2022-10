Saiba como embarcar e desembarcar de ônibus, BRT e metrô neste domingo (30)

Transporte público será de graça para facilitar o deslocamento do eleitor no segundo turno; veja as recomendações para os passageiros

Os ônibus do transporte público coletivo, o BRT e o metrô vão oferecer viagens de graça em todo o Distrito Federal, entre as 6h e as 19h deste domingo (30). Durante esse período, os usuários poderão utilizar qualquer linha e fazer integração entre os modais, sem limite de prazo entre o embarque e o desembarque.

A medida da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), por meio da Portaria nº 152. A norma atende à decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que assegura à população o acesso gratuito aos modais de transporte público coletivo, com o objetivo de facilitar o deslocamento no segundo turno das eleições. A medida é válida somente para o Distrito Federal.

De acordo com a portaria da Semob, todo cidadão poderá utilizar o transporte público, entre as 6h e as 19h, sem a necessidade de apresentar nenhum tipo de documento ou cartão. No metrô e no BRT, os passageiros poderão acessar as áreas de embarque dos terminais e estações passando livremente pelas cancelas ao lado das catracas.

Nos ônibus das linhas comuns, o público poderá embarcar por qualquer uma das portas, mas não será permitido transpor as catracas. Se o embarque for pela porta dianteira, o desembarque será na mesma porta. Já quem embarcar na parte traseira do ônibus poderá desembarcar pelas portas central e traseira.

No domingo de eleições, o BRT e os ônibus que fazem as linhas urbanas do DF deverão circular nos horários da tabela prevista para os sábados, com reforço nas linhas de maior demanda. Nas linhas rurais, os ônibus farão as viagens nos horários da tabela de dia útil, para que não falte transporte público aos eleitores de todo o DF.

Gratuidade temporária

Os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos quanto ao período de gratuidade. A Portaria nº 152/2022 determina que, antes das 6h e após as 19h do próximo domingo, todos os ônibus, o BRT e Metrô/DF deverão operar normalmente com a cobrança das respectivas tarifas.

Com informações da Agência Brasília