Sai resultado provisório sobre bolsas de estudo para sociedade civil

A comissão de seleção do programa de concessão de bolsas de estudo do GDF para o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF), publicou nesta segunda-feira (26), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado provisório dos candidatos da sociedade civil inscritos no benefício. A oferta é para as aulas que se iniciam no primeiro semestre de 2023.

Com a publicação, abre-se também o prazo de cinco dias para complementar a documentação e interpor recurso, se for o caso.

O resultado divulgado apresenta a lista provisória de classificação geral dos candidatos da sociedade civil inscritos, que são alunos originários da rede pública de ensino do DF com comprovada hipossuficiência de renda e que obtiveram média de 400 pontos na última edição do Enem.

Também estão listados os candidatos desclassificados por não cumprirem as exigências do edital.

Foram registradas 67 inscrições, das quais 44 estão habilitadas para a apuração dos candidatos representantes da sociedade civil. Nesta edição, os candidatos concorrem a 87 vagas de bolsas de estudo, sendo 49 para a sociedade civil e 38 para servidores públicos. A divisão é feita por curso ofertado e período das aulas.

Atualmente mais de 470 alunos são bolsistas do programa. “Investir na educação é fundamental para a melhoria da sociedade e da administração pública. É sempre motivador saber que a cada ano estamos contribuindo para a inclusão social”, afirma a vice-diretora executiva da Escola de Governo (Egov) e presidente da comissão de seleção do Programa de Seleção das Bolsas de Estudo, Raquel Aben-Athar.

O procedimento de ingresso e matrícula no curso superior é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá seguir as exigências da instituição de ensino. Nos próximos dias, a comissão divulgará o resultado final para os candidatos listados no edital publicado nesta segunda-feira (26).

O edital contempla os 22 cursos do centro universitário, que oferece graduações em direito, administração, biomedicina, contabilidade, fonoaudiologia, pedagogia e letras português/inglês, entre outras. Os cursos mais procurados nesta edição dos candidatos representantes da sociedade civil foram direito, biomedicina e fisioterapia.

Na primeira semana de janeiro, a comissão de seleção divulgará o resultado provisório dos candidatos da administração pública. Mais informações na página do programa.

Agência Brasília