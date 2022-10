Sábado (15) terá 22 pontos para multivacinação e testagem contra a covid-19

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também vão ofertar testes rápidos para pessoas com sintomas de covid-19

Este sábado (15) reserva mais uma oportunidade para que brasilienses se vacinem contra diversas doenças como tríplice viral, pólio, tétano, febre amarela e influenza. Dezessete pontos fixos e cinco volantes vão oferecer imunizantes para atender desde os bebês até os idosos. Será oferecida ainda a proteção contra a covid-19 para primeira dose, segunda dose e os reforços.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também vão ofertar testes rápidos para pessoas com sintomas de covid-19. O teste é realizado de acordo com a avaliação da equipe de saúde. “Com RT (taxa de transmissão) aumentando, a gente liga um sinal de alerta para a necessidade de insistirmos na vacinação, testagem e isolamento de casos confirmados”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Segundo ela, o caminho para enfrentar – não só a covid, mas também outras doenças virais, como a poliomielite – é vacinar o maior número de pessoas. “A população infantil imunizada contra a pólio não chegou a 50%. Isso é um risco para a saúde de nossas crianças. Por isso, nosso apelo aos pais: levem seus filhos e garantam um futuro saudável para eles”, completa.

Estarão abertas unidades na Asa Sul, Asa Norte, Paranoá, Planaltina, Gama, Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e no Núcleo Rural Tamanduá. A lista completa está disponível em https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao

A multivacinação deste sábado vai oferecer, além das vacinas tríplice viral, pólio, tétano, febre amarela e influenza, a proteção contra a covid-19 para primeira dose, segunda dose e os reforços | Foto: Tony Winston / Agência Saúde DF

Testagem para covid

“Além deste sábado, as UBSs estão abastecidas com testes e as pessoas com sintomas de covid podem realizar os testes também de segunda a sexta em todas as unidades “, reforça o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Maurício Fiorenza.

Cerca de um milhão de moradores do Distrito Federal estão com o ciclo vacinal contra a covid-19 incompleto. Os dados da Secretaria de Saúde revelam uma maior cobertura para primeira dose (88,4%) e segunda dose (84,5%), mas preocupam os índices de vacinação para a dose de reforço (54%) e a segunda dose de reforço (36,8%).

Confira os endereços das UBSs com testagem em https://info.saude.df.gov.br/buscasaudedfubs/

Busca ativa

Para ampliar o acesso às vacinas, a Secretaria de Saúde vai realizar neste sábado ações para ir em busca de quem está com a imunização atrasada. Cinco “carros da vacina” vão percorrer ruas e estradas de regiões urbanas e rurais onde há baixos índices de vacinação. Os veículos estarão no Condomínio Privê (Ceilândia), Vale do Amanhecer (Planaltina), Paranoá, Santa Maria e Estrutural.

Estoque

De acordo com a gerente da Rede de Frio, Tereza Pereira, o Distrito Federal tem hoje mais de 75 mil doses de imunizantes contra a covid-19 para serem aplicados como primeira dose, segunda dose, primeiro reforço e segundo reforço. Porém, ela espera contar com o apoio da população para reduzir a chamada “perda técnica”, que acontece quando um frasco de vacinas é aberto, mas não há pessoas suficientes para receber a aplicação. “Um frasco de Pfizer ou AstraZeneca, por exemplo, tem seis doses. Então, se houver apenas uma pessoa, vamos perder cinco. Estamos perdendo vacinas enquanto há pessoas sem se vacinar”, resume.

