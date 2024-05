Rota da espiritualidade é atração de Corpus Christi no Distrito Federal

No feriado de Corpus Christi, um momento de celebração e contato com a espiritualidade para milhares de brasilienses que se identificam com a religião católica, a Rota da Paz traz recomendações de pontos turísticos do Distrito Federal para quem quer aproveitar o feriado e se conectar com a fé em diferentes manifestações.

Criada pela Secretaria de Turismo do DF (Setur), do Governo do Distrito Federal (GDF), a proposta integra a coleção Rotas de Brasília, uma seleção de atrativos que representa o potencial turístico da capital da República muito além dos monumentos traçados no Eixo Monumental.

A turismóloga da Secretaria de Turismo do DF (Setur), Yula Moura, destaca a rota como uma alternativa que engloba, além de propostas ligadas a diferenças crenças, pontos icônicos da capital nas proximidades, para que as pessoas possam aproveitar mais de um segmento do turismo em um único passeio.

“Nosso objetivo é mostrar para visitantes e brasilienses que é possível curtir atrativos em Brasília durante as folgas prolongadas. O que as pessoas mais procuram hoje, na correria da vida que ainda temos, é um turismo de bem-estar, de contemplação e de descanso”, destaca a profissional.

Pensando nisso, a especialista elencou pontos turísticos da religião católica, em homenagem ao feriado, que integram a rota. Confira:

Parques, hoteis fazendas, trilhas e cachoeiras, como a do Tororó, próxima ao Jardim Botânico, estão entre as opções de turismo e lazer relacionadas na Coleção Rotas de Brasília | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima

Ao visitar a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, aproveite também para conhecer a Superquadra Modelo da 308 Sul. Uma verdadeira aula de arquitetura e urbanismo que reúne num só lugar a assinatura dos grandes artistas que tornaram Brasília única, com projeto urbanístico de Lúcio Costa e paisagismo de Burle Marx, com azulejos de Athos Bulcão.

De origem alemã, o Santuário da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt está localizado próximo à Torre Digital |Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Santuário da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt

Outra sugestão é o santuário, localizado na DF-001, ao lado da Torre Digital, conhecida como a “Flor do Cerrado”, como foi apelidada a última obra de Oscar Niemeyer.

“O santuário é de origem alemã, e oferece uma visão panorâmica, você consegue ver Brasília inteira de lá. Além de ser um local maravilhoso, que remete muito a paz, fica a poucos metros da Torre Digital, uma excelente alternativa de visita, conhecer os dois pontos”, recomenda Yula Moura.

A Torre Digital, com 170 metros de altura, conta com duas cúpulas. A mais baixa, com 60 metros, está aberta à visitação e destina-se para exposições sazonais | Foto: Anderson Parreira/Agência Brasília

Já a Torre Digital é um verdadeiro monumento, com 170 metros de altura – 120 metros de concreto e 50 metros de estrutura metálica. Nas laterais, há duas cúpulas de vidro. A mais alta está a 80 metros do chão, onde há um projeto para um bar-café. A parte mais baixa, com 60 metros, já está aberta à visitação e destina-se para exposições sazonais.

Santuário Arquidiocesano Menino Jesus

Brasília possui a segunda maior basílica do país. O Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, localizado em Brazlândia, fica atrás apenas da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.

“Lá também está exposto o Papamóvel, o veículo usado pelo papa João Paulo II quando ele veio a Brasília, em 1980 e em 1991”, destaca a turismóloga. “Além dele, a região administrativa é rica em atrativos naturais, como trilhas, cachoeiras, hotéis fazenda, parques e muitas opções para os apaixonados por aventura”.

Além dos pontos da religião católica, a rota também traz indicações de outras religiões e crenças. Neste link, você acessa a lista completa de rotas de turismo do DF, com opções de diferentes segmentos (Coleção Rotas Brasília).

*Com informações de Ana Flávia Castro, da Agência Brasília