Rock, artesanato e flores exaltam o turismo em Brasília

Os artesãos que expõem seus trabalhos na Feira do Artesanato e das Flores celebraram a retomada dos evento. A feira, promovida pela Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, conta com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur), da Emater e da Administração Regional do Pano Piloto e possui ainda praça de alimentação e shows gratuitos.

Neste sábado (13), cerca de 180 artesãos celebraram as vendas realizadas durante a feira. O evento começou na quinta (11), e segue até segunda-feira (15), das 10h às 22h, no Espaço Funarte, com entrada livre. O uso de máscara é obrigatório no local.

O setor do artesanato, um dos mais afetados no segmento comercial durante a pandemia, conta com espaços como a feira para garantir as vendas de final de ano. É o caso da artesã Tânia Rodrigues, que disse ter feito boas vendas durante os dois dias de evento. “As pessoas estão acolhendo o artesanato, estão contribuindo, fazendo as compras dos presentes natalinos para nos prestigiar”, contou. “Eu estou sentindo isso, estou tendo um resultado fantástico com a feira, e quero muito agradecer à Setur por apoiar e incentivar o nosso trabalho”.

Arte e cultura

A convite da secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, embaixadores visitaram a feira para prestigiar o trabalho do artesanato da capital e conhecer a cultura da cidade. “É uma iniciativa muito legal ter essa programação, que pode trazer benefícios e desenvolvimento aos artesãos”, afirmou o embaixador da Espanha, Fernando García Casas.

A titular da Setur também comemorou o bom resultado da iniciativa. “Hoje temos 12 mil artesãos credenciados em Brasília, quase 5 mil em atividade”, enumerou. “Somente este ano, de janeiro a setembro, emitimos 2,3 mil carteiras. Com esse documento, o portador pode participar de todas as feiras nacionais e internacionais nas quais a Setur tenha participação, e é uma alegria ver os artesãos realizados, vendendo seus produtos”.

Poder comercializar seus produtos em uma área de grande movimento, com apoio do governo, também é motivo para a artesã Rute Regina, que, durante a feira, recebeu da secretária de turismo a Carteira Nacional de Artesanato. “Agora eu posso chegar aos locais e me identificar como artesã, vou participar das grandes feiras, produzir ainda mais, estou muito feliz e grata”, declarou.

Capital do rock

Na noite de sábado (13), a atração foi centrada na música. O guitarrista Kadu Lambach, que participou da formação inicial do Legião Urbana, subiu ao palco e interpretou músicas inesquecíveis da banda. “É maravilhoso voltar a sentir o público e saber que existe uma secretaria de Estado com que a gente pode contar”, disse. “Brasília é sim a capital do rock, a gente ama essa cidade”.

Da Plebe Rude, o vocalista e guitarrista Philippe Seabra, que participou do show, também se manifestou. “Esse é o quarto show que realizamos com a equipe técnica completa desde o início da pandemia, seguindo todos os protocolos, levando a bandeira do rock de Brasília que a gente carrega, e fazendo uma menção especial à Rota do Rock”, disse.

As informações são da Agência Brasília.