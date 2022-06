Riacho Fundo II tem 1.456 imóveis aptos para regularização

Funcionários da Codhab visitam, nesta terça (14), as casas de pessoas que ainda não providenciaram a documentação para a titulação definitiva

Nesta terça-feira (14), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) retornou ao Riacho Fundo II para dar continuidade à coleta de dados e documentos dos moradores, com vistas à titulação definitiva de 1.456 imóveis das quadras QC 1 a QC 6.

As visitas de funcionários devidamente identificados às casas dos moradores que ainda não providenciaram a documentação foram iniciadas na segunda (13). O objetivo é a entrega da Carta Convocatória, que contém a lista dos documentos a serem entregues.

O morador poderá entregar a documentação, entre 1º e 31 de agosto, na Administração Regional do Riacho Fundo II, localizada na QN 7A, Conjunto 6, Lote 1/2, ou encaminhar por e-mail: [email protected] df.gov.br .

A íntegra do edital com a relação dos documentos, requerimento e a listagem dos endereços dos imóveis objeto da titulação estão disponíveis no portal da Codhab.

