Revitalização da Av. Hélio Prates é assinada por Ibaneis

“É a requalificação da principal avenida que liga Ceilândia e Taguatinga”, afirmou Ibaneis Rocha

Na manhã desta terça-feira (25), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou a Ordem de Serviço para início das obras da Etapa I da Avenida Hélio Prates e anunciou de licitação da Etapa II. De acordo com o governo, a obra vai melhorar a mobilidade urbuna no local, com arborização, ciclovias, acessibilidade e criação de faixas exclusivas para ônibus. “Obra muito importante. É a requalificação da principal avenida que liga Ceilândia e Taguatinga”, afirmou o mandatário.

“A revitalização estava perdida e abandonada [..] fomos atrás dos recursos e estamos aqui hoje. Escolhemos esse lugar para essa obra no local das melhores pessoas do DF […] Muitos diziam que eu só cuidava de rico [ ..] o que acontece hoje é que o túnel do centro de Taguatinga está se tornando realidade, a revitalização vem agora e ainda esse ano recuperaremos toda a avenida”, disse Ibaneis Rocha.

“Essa obra leva dignidade à população de Ceilândia […] quero deixar meu amor por eles, Taguatinga e Sol Nascente […] com Deus meu povo”, finalizou o governador do DF.

O secretário de obras e infraestrutura do DF, Luciano Carvalho, contou sobre o que a obra dará à população. “A ordem de serviço é tão esperada por essa região do DF. A avenida Hélio Prates está degrada. E o processo de revitalização será igual aos outros lugares do DF. Essa é a etapa I, trará ordem urbana, estacionamentos, pedestres, ônibus, todos serão beneficiados”, afirmou.

Também presente no evento, o presidente da Câmera dos Legislativa do DF, o deputado Rafael Prudente sinalizou mais obras que estão por vir na região. “Mais um lançamento, mais uma entrega […] tem muitos que torcem para o pior, mas esse é um trabalho conjunto, de grande convergência […] Espero tá aqui na próxima semana para o governador anunciar a obra do trecho 2, no Sol Nascente”, afirmou.