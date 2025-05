Réu que matou homem por defender atendente de bar é condenado a 19 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou o réu Miguel Firmino da Silva a 19 anos e três meses de prisão, por matar com golpe de faca José Raimundo Alves Pereira, no dia 1º de dezembro de 2023, em um bar localizado no setor F Norte da cidade de Taguatinga/DF. Miguel e José Raimundo estavam no bar e o acusado proferia cantadas indelicadas e degradáveis à atendente do local, momento em que a vítima interviu e disse para o homem deixar a moça trabalhar.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a intervenção da vítima em favor da atendente foi suficiente para o acusado cometer o homicídio duplamente qualificado. Para o MPDFT, o crime teve motivação torpe e foi praticado mediante dissimulação, pois o acusado se virou para que a vítima não visse que ele sacaria uma faca.

Na análise do processo, o juiz presidente do Júri destacou que o réu apresenta antecedente penal. O magistrado afirmou que a conduta social do réu é reprovável e contou que, para além do assédio que praticou contra a funcionária do bar no dia dos fatos, a mesma funcionária informou que o acusado já havia praticado fato semelhante em datas anteriores.

Sendo assim, o juiz determinou que Miguel deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

*Informações do TJDFT