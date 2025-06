Réu é condenado a 49 anos por matar casal em Planaltina

O Tribunal do Júri de Planaltina condenou Frederico Correia Bernardes Bento de Godoi a 49 anos e três meses de prisão em regime fechado por envolvimento em um duplo homicídio triplamente qualificado e por corrupção de menores. O crime, ocorrido em setembro de 2020, vitimou o casal Wellington Pereira e Krislany de Sousa Cardoso, que deixou uma filha de três anos órfã.

A investigação apontou que o crime foi encomendado por Deyvid Moraes Silva, que buscava vingança contra Wellington por uma tentativa de homicídio anterior. Deyvid já havia sido condenado a 39 anos de prisão em julgamento realizado em 10 de março de 2025.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Frederico, com o auxílio de um adolescente, atraiu o casal sob o pretexto de levá-los a uma festa. Durante o trajeto, desviou o caminho para uma área isolada às margens da DF-430, em Planaltina. No local, o casal foi torturado e assassinado com tiros, facadas e espancamento.

O MP apontou que os homicídios foram motivados por vingança (motivo torpe), com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que os autores usaram da confiança e amizade para enganar o casal.

Durante o julgamento, a juíza presidente do Júri destacou a frieza do réu, observando que Frederico era amigo de infância de Wellington, com quem estudou. A magistrada enfatizou que o acusado gravou parcialmente as cenas do crime e, logo após os assassinatos, teria comparecido a uma festa, agindo com “personalidade fria, perigosa e desajustada”.

Frederico respondeu ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade.

*Informações do TJDFT