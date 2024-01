Resultado de vagas remanescentes da rede pública de ensino é divulgado

A matrícula deverá ser efetivada a partir desta quarta-feira (31) até sexta (2/2), diretamente na unidade escolar

O resultado das inscrições para as vagas remanescentes da rede pública de ensino do Distrito Federal já está disponível e pode ser consultado no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). A matrícula deverá ser efetivada a partir desta quarta-feira (31) até sexta (2/2), diretamente na unidade escolar.

O aluno deve levar a seguinte lista de documentos: RG, Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto, CPF do estudante; RG ou CNH do responsável legal pela matrícula do estudante; CPF do responsável legal pela matrícula do estudante; Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou histórico escolar; comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição; duas fotografias 3×4; comprovante de tipagem sanguínea e fator RH; carteira de vacinação; e Número de Inscrição Social (NIS) do responsável legal pela matrícula do estudante.

Esta é a última chance para os pais e responsáveis que perderam o prazo inicial de matricularem os alunos nas escolas em que foram contemplados. A não efetivação no período estipulado resultará na perda da vaga na unidade escolar contemplada. As aulas na rede pública começam dia 19 de fevereiro. Confira o calendário escolar 2024.

Segunda chamada CIL

Outro resultado que já está disponível para consulta é o da segunda chamada dos Centros Interescolares de Línguas. A efetivação das matrículas também ocorre de forma presencial nas secretarias das respectivas unidades durante o período de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. Neste caso, a documentação necessária é identidade e CPF do estudante; duas fotos 3×4; comprovante de residência; e declaração de escolaridade atualizada. Em caso de alunos menores de idade, é necessário também apresentar RG e CPF de um responsável.

Estratégia de matrícula

Para orientar os gestores e toda a comunidade escolar, a Secretaria de Educação lançou a Estratégia de Matrícula 2024. O documento norteia as ações das escolas e das regionais de ensino, explicando cada particularidade das etapas e modalidades da educação ofertada na rede. O objetivo da Estratégia de Matrícula é garantir as condições para o acesso democrático e inclusivo à educação.

Documentos necessários para a matrícula

Ensino regular

• Documento de identificação (RG) – Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto

• CPF do estudante

• Carteira de Identidade ou CNH do responsável legal pela matrícula do estudante

• CPF do responsável legal pela matrícula do estudante

• Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar

• Comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição

• Duas fotografias 3×4

• Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

• Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019

• Número de Inscrição Social Número do responsável legal pela matrícula do estudante

Centros Interescolares de Línguas (CILs)

• Identidade do estudante

• CPF do estudante

• Duas fotos 3×4

• Comprovante de residência

• Declaração de escolaridade atualizada

– Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário apresentar CPF e RG do responsável

*Com informações da Agência Brasília