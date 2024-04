Resultado de OSC para realização do aniversário de Brasília é divulgado

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) anunciou, na edição do Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (09), o resultado finado do Edital de Chamamento Público nº 09/2024 para celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, destinado à operacionalização das celebrações do aniversário de 64 anos de Brasília.

A organização da sociedade civil (OSC) selecionada, Instituto Alvorada Brasil de Arte, Cultura, Comunicação e Cidadania, tem o prazo de cinco dias corridos para apresentar a documentação, conforme descrito no item 10 do edital. Os documentos necessários deverão ser enviados para o e-mail [email protected].

O investimento para a realização do aniversário de Brasília contará com um total de R$ 5 milhões. Os recursos da parceria serão repassados em duas parcelas, pagas conforme cronograma do plano de trabalho aprovado, após a assinatura do termo de colaboração.

Programação estendida

A grande novidade para este ano é que a comemoração do aniversário de Brasília ocorrerá em dois dias e em quatro regiões administrativas (RAs). Segundo previsto pela secretaria, o evento terá início na véspera do aniversário de Brasília, no dia 20, com shows e atrações, concentrados na Esplanada dos Ministérios, além de contar com um megashow, gratuito, do DJ Alok, na virada para o dia oficial do aniversário da capital, 21 de abril.

Ainda segundo o edital, durante todo o dia 21, a programação, para todos os gostos, ocorrerá de forma simultânea em mais três RAs. Essas três RAs que participarão do evento serão definidas pela Secretaria de Cultura.

Cultura descentralizada

A ideia do secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, é tornar o aniversário de Brasília um momento não só de comemoração, mas de expansão da diversidade e de descentralização da Cultura do DF.

“O aniversário de Brasília é um dos nossos eventos anuais que representam uma grande oportunidade para promovermos a descentralização da cultura no Distrito Federal, valorizando a diversidade e alcançando o maior número de regiões. Este ano, queremos fazer melhor e maior, para que não seja apenas uma celebração, mas um marco de inclusão e participação de toda a comunidade brasiliense nas manifestações culturais, além de carimbar essa festa no roteiro cultura e turístico do nosso país”, destacou o secretário.

Para acessar o edital completo, clique aqui .

As informações são da Agência Brasília