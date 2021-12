Restaurantes comunitários terão vacinação neste sábado (18)

De acordo com o secretário de Saúde, Manoel Pafiadache, a campanha Nosso Natal é uma oportunidade para aumentar a cobertura vacinal no Distrito Federal

A Secretaria de Saúde participa, neste sábado (18), da campanha Nosso Natal com ações para vacinar a população contra a covid-19. Das 9h às 14h, antes ou após aproveitar as refeições especiais que serão servidas nos Restaurantes Comunitários pelo valor de R$1,00, será possível receber a primeira dose, a segunda dose ou a dose de reforço.

De acordo com o secretário de Saúde, Manoel Pafiadache, a campanha Nosso Natal é uma oportunidade para aumentar a cobertura vacinal no Distrito Federal. “Esse é o nosso grande objetivo e não podemos perder a chance de oferecer à população um leque de vacinas”, completa.

A vacinação ocorrerá nos restaurantes comunitários da Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Gama, Ceilândia, Sol Nascente, Brazlândia, Planaltina, Paranoá e Itapoã.

Ao mesmo tempo em que a vacinação ocorre durante a campanha Nosso Natal, será oferecida imunização em locais de fácil acesso para quem for fazer sua refeição: Administração Regional de São Sebastião, Unidade Básica de Saúde 12 de Samambaia, Unidade Básica de Saúde 3 do Recanto das Emas e no galpão comunitário do Riacho Fundo II.

No sábado, também haverá vacinação na UBS 2 da Asa Norte, das 9h às 17h, e na Praça dos Cristais, das 18h às 22h.

Saiba qual vacina tomar

Para quem não tomou a primeira dose, será possível escolher entre Pfizer-BioNTech, CoronaVac ou AstraZeneca, com exceção de grávidas, puérperas e adolescentes de 12 a 17 anos, que devem tomar a Pfizer-BioNTech.

Quem tiver, pelo menos, 56 dias desde a primeira dose da AstraZeneca ou da Pfizer-BioNTech já pode receber a segunda dose do imunizante da mesma marca. Para quem tomou a primeira dose de CoronaVac, o intervalo é de 28 dias para a aplicação da segunda dose, também dessa marca.

Já a dose de reforço é para quem recebeu a segunda dose da AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou CoronaVac há cinco meses completos. Nesse caso, a aplicação para todos é com o imunizante da Pfizer. A dose de reforço da Janssen é exclusiva para quem recebeu esse imunizante há pelo menos dois meses. É necessário levar documento de identidade com foto e o cartão de vacinação.

Também haverá vacinação contra influenza nos restaurantes comunitários de Planaltina, do Gama e de Santa Maria.

Confira abaixo a disponibilidade de vacinas na campanha Nosso Natal: