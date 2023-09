Restaurante Comunitário do Sol Nascente terá vacinação neste sábado (9)

População contará com 19 locais de atendimento, além do Carro da Vacina; em outros 22 locais, cães e gatos poderão ser vacinados contra a raiva

Além de oferecer refeições balanceadas a baixo custo, o Restaurante Comunitário do Sol Nascente, na Quadra 205 do Trecho 2, será um local de vacinação neste sábado (9). Quem tiver pelo menos 12 anos de idade poderá atualizar a caderneta de vacinação contra a gripe (influenza) e covid-19, com oferta desde a primeira dose até o reforço com a bivalente. O atendimento será das 9h às 17h.

Os mesmos imunizantes vão estar a bordo do Carro da Vacina, que vai percorrer ruas do Trecho 2 do Sol Nascente também das 9h às 17h. A Secretaria de Saúde ainda terá equipes no supermercado Tatico de Samambaia Norte; no condomínio Novo Horizonte, no Itapoã; e no Boulevard Shopping, no fim da Asa Norte.

Também no sábado, 15 unidades básicas de saúde (UBSs) vão abrir para vacinação, com oferta de imunizantes do calendário de rotina (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc) para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A lista completa dos locais de vacinação, com endereços e horários de atendimento, está disponível no site da SES-DF.

Sábado também é dia de vacinar cães e gatos contra a raiva. Serão 22 locais de atendimento aos animais, disponíveis para consulta no site da Secretaria de Saúde. A orientação é levar todos os animais com mais de três meses, inclusive as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando. Também é importante usar coleira, focinheira ou caixa de transporte.

Com informações da Agência Brasília