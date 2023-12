Ressocialização: mais de 2.900 reeducandos no mercado de trabalho em 2023

O lançamento do Projeto Capacita Funap destacou-se como uma iniciativa crucial para proporcionar habilidades e oportunidades aos participantes

“Em 2023, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap-DF) atingiu significativos marcos na busca pela ressocialização e reinserção de reeducandos na sociedade. O lançamento bem-sucedido do Projeto Capacita Funap destacou-se como uma iniciativa crucial para proporcionar habilidades e oportunidades aos participantes.

A expressiva presença de mais de 2.900 reeducandos no mercado de trabalho em 2023 é um testemunho vívido do compromisso da Funap em transformar vidas. A redução do índice de reincidência para menos de 5% no Distrito Federal reflete a eficácia das estratégias implementadas.

Com mais de três oficinas operando em pleno vapor no Sistema Prisional, a Funap demonstrou sua dedicação em oferecer capacitação prática e valiosa aos reeducandos. Além disso, a conquista de uma sede própria após 37 anos representa um marco histórico, proporcionando melhores condições para realizar sua missão.

A parceria estratégica com a Escola Brasil Livre, que resultou em mais de 2 mil bolsas de estudo para a língua portuguesa, destaca o comprometimento da Funap em promover a educação como ferramenta de transformação.

Ao longo de quatro anos, a Funap impactou positivamente a vida de mais de 10.900 reeducandos, fornecendo não apenas empregos, mas também estabilidade e perspectivas de futuro. O reconhecimento pela Controladoria-Geral do DF, por meio do Prêmio Alto Nível, Selo Ouro, e a obtenção do Prêmio ITA atestam a transparência e excelência nas práticas da Funap.

Esses sucessos refletem o comprometimento contínuo da Funap em sua missão de ressocialização, destacando-a como uma referência na promoção de mudanças positivas na vida dos reeducandos e na sociedade como um todo.”

