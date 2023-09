Renovação: TCB apresenta novos veículos escolares

Os ônibus escolares e as vans do Programa DF Acessível atendem todas as 35 regiões administrativas do Distrito Federal

Carolina Freitas

[email protected]

O governador Ibaneis Rocha participou, nesta terça-feira (05), da apresentação de novos veículos da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB). Na ocasião, foram anunciados 40 novos ônibus escolares, 10 veículos auxiliares de fiscalização e 11 vans para o Programa DF Acessível, todos zero quilômetros. O evento foi realizado no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), na Asa Norte.

De acordo com a TCB, empresa pública pioneira no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, os ônibus escolares e as vans do Programa DF Acessível atendem todas as 35 regiões administrativas do Distrito Federal.

Foto: Carolina Freitas/JBr

Os ônibus escolares contam com capacidade para 39 estudantes. Ao todo a TCB comporta 906 veículos para o transporte de estudantes da rede pública, e destes, 162 foram apresentados em 2023. Sendo 60 mil alunos beneficiados.

Com expectativa que até 30% da frota seja renovada até o final do ano, a TCB pretende chegar a 200 novos ônibus escolares. “Estamos trabalhando para uma melhor qualidade de mobilidade para toda população do Distrito Federal. Desde o primeiro dia que o governador nos colocou aqui, nós temos trabalhado para resgatar a TCB. Temos um governador que nós dar liberdade para trabalhar, nos cobra muito, mas oferece condições de trabalho”, comenta o presidente da TCB, Chancerley Santana.

Criada em 1961, o governador Ibaneis agradeceu a toda equipe do TCB e a união das Secretarias de Educação e da Pessoa com Deficiência nos projetos da empresa. “É uma alegria está aqui hoje vendo a TCB se renovando. A TCB é uma empresa que cresce a cada momento com trabalhadores dignos. Desde o início, eu falei que a parte do transporte escolar devia ser tratado por quem conhece de transporte. Todos os trabalhadores da empresa entenderam o novo projeto e viram como uma oportunidade de renovar a TCB. Queremos crescer a empresa cada vez mais e aumentar o transporte para pessoas com deficiência e escolar. Tenho certeza que estamos no caminho certo”, finalizou Ibaneis.